Herencias sin testamento: cómo se reparten dinero y patrimonio cuando no hay voluntad del fallecido

Cuando un familiar fallece, el reparto de su herencia dependerá de si dejó o no testamento. Este documento permite distribuir los bienes conforme a las prioridades del fallecido, aunque siempre respetando lo que establece el Código Civil sobre la división de herencias. En caso de no existir testamento, será el Estado quien determine cómo se reparte el dinero y el resto de bienes.

La herencia se divide en tres tercios: el tercio de la legítima, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Cada uno de ellos tiene un objetivo concreto y un marco legal que indica a quién puede corresponder. El testamento permite distribuir estos tercios de forma más personalizada para evitar conflictos entre los herederos.

El tercio de la legítima corresponde a los herederos forzosos: los hijos del fallecido y, en su defecto, los descendientes de estos, así como el cónyuge. Este tercio debe repartirse a partes iguales. Con testamento, se puede establecer quién recibirá cada bien concreto, como dinero, propiedades u obras de arte, lo que facilita una distribución más equitativa.

El tercio de mejora sirve para incrementar la parte de un heredero legítimo. Si hay hijos y cónyuge, este tercio suele ir destinado al cónyuge. Permite, por ejemplo, que un hijo reciba más que otro, siempre dentro de lo legalmente permitido, sin afectar la legítima de los demás herederos.

El tercio de libre disposición se puede otorgar a cualquier persona, familiar o no. Sin embargo, si no hay testamento, este tercio desaparece y el Estado reparte la herencia siguiendo la ley: primero hijos y nietos, luego padres y abuelos, después el cónyuge, y finalmente hermanos, sobrinos, tíos y demás parientes colaterales. Si no hay familiares, la herencia pasa al Estado.

¿Cómo reclamar una herencia sin testamento?

Para reclamar una herencia sin testamento, el primer paso es identificar los bienes del fallecido: propiedades, cuentas, vehículos, joyas o acciones. Esto incluye también valorar económicamente los bienes para poder proceder al reparto. Sin esta identificación previa, no es posible determinar el reparto ni calcular los impuestos correspondientes.

Después, se debe establecer quiénes son los herederos y su relación de parentesco con el difunto, mediante certificados de nacimiento, matrimonio y libros de familia. Generalmente, los hijos y el cónyuge tienen prioridad. A continuación, se solicita la declaración de herederos, documento legal que confirma quiénes tienen derecho sobre los bienes, con la asistencia de notario o abogado.

Las obligaciones fiscales por aceptar la herencia

Por último, los herederos pueden aceptar la herencia, renunciar a ella o aceptarla a beneficio de inventario si los bienes tienen más deudas que valor. La aceptación implica asumir obligaciones fiscales, deudas del fallecido y el pago del impuesto de sucesiones que corresponda, completando así el proceso legal de reparto de la herencia.