Herencias y plusvalía: lo que debes saber antes de vender tu casa heredada

Las herencias, en la mayoría de casos, conlleva una serie de trámites administrativos relacionados con el pago de impuestos que debes tener muy en cuenta si no quieres incurrir en sanciones económicas. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, sigue generando muchas dudas entre los herederos.

Hablamos de una tasa que grava el aumento de valor de un terreno y se aplica tanto en transmisiones entre personas que se encuentran vivas, como en compraventas , como en transmisiones mortis causa, también conocidas como herencias.

Si quieres conocer en detalle el funcionamiento de este impuesto, los artículos 104-110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge todo el contenido sobre el que se sustenta. Sin embargo, cada municipio establece su propia normativa.

Cuando hablamos de viviendas heredadas, que es el caso que proponemos en este post, hay dos momentos en los que puede surgir la obligación de pagar: cuando recibimos la herencia y cuando vendemos el inmueble. En el primer caso, el heredero es el contribuyente, y en el segundo, la persona que vende.

¿Qué hay de la fecha de devengo? Corresponde al fallecimiento del causante y al momento de la escritura de compraventa o transmisión. El tiempo que pase entre la herencia y la venta, ya sean 2, 3 o 5 años, influye en el cálculo de la base imponible, puesto que la normativa limita el periodo de generación del incremento a un máximo de 20 años.

Ahora bien, si el heredero demuestra que no hay incremento de valor (si el precio de venta es igual o inferior al valor asignado en la herencia), no se devengará el impuesto.

Cualquier duda que puedas tener al respecto, lo mejor es hablarlo con la notaría en la que has tramitado la herencia o la compraventa; y con el Ayuntamiento donde se ubica el inmueble, que tendrá toda la información relativa a los plazos.