Heredar la casa entre todos los hermanos: un error según la abogada Paloma Zabalgo

La abogada Paloma Zabalgo, experta en derecho de familia y sucesiones, advierte en una entrevista con Infoabe que dejar la vivienda familiar en herencia a todos los hijos representa uno de los errores más comunes y conflictivos. Esta práctica, habitual en muchas familias, puede multiplicar los conflictos y generar situaciones de desahucio entre hermanos.

Un error con consecuencias inesperadas

El problema principal radica en que al compartir la propiedad de la vivienda, se crea una comunidad de coherederos que puede derivar en disputas legales. Según la jurisprudencia actual, si uno de los hermanos ocupa la vivienda de forma exclusiva y excluyente pero sin pago alguno, los otros pueden iniciar un proceso judicial de desahucio, forzando la salida del ocupante para permitir la venta o alquiler del inmueble.

Esto impide que el bien pueda generar ingresos para todos los herederos y aumenta la tensión familiar, especialmente cuando ninguno desea abandonar la casa familiar, según indica en sus palabras la experta Paloma Zabalgo.

Zabalgo aconseja que, siempre que sea posible, se evite dejar la vivienda a todos los hijos en común, prefiriendo adjudicarla a uno mientras se compensa al resto con otros bienes o efectivo. En caso de no ser viable, recomienda una planificación anticipada de la herencia, analizando el régimen económico matrimonial, situación personal de los herederos y anticipando posibles problemas fiscales.

Incluso plantea la necesidad de una reforma del Código Civil para flexibilizar la libertad de testar, ya que el sistema actual es demasiado rígido para las nuevas realidades familiares. Otro punto importante que señala es el auge de las donaciones de viviendas a hijos, que han crecido en los últimos años.

Estas operaciones pueden implicar impuestos más elevados para el donante y además, el riesgo de que el hijo receptor no asuma las responsabilidades necesarias. Por ello, recomienda cautela y considera que dejar la propiedad en herencia suele ser más conveniente que anticipar la donación.

Zabalgo destaca que cada vez más personas comprenden la importancia de redactar un testamento para prever situaciones futuras y evitar enfrentamientos entre herederos. Sin embargo, muchos aún posponen esta tarea. Planificar con una asesoría profesional y considerar las circunstancias individuales de cada familia puede marcar la diferencia.