Helena García Melero, la estimada presentadora de TV3, recibirá el Premio de Honor 2025 que otorga la asociación Talent Femení
El premio, junto con otros galardones, le será entregado en la 10ª gala que esta asociación empresarial celebrará este año el próximo 14 de noviembre
Una gala dónde se otorgan los premios que destacan las trayectorias de diez personas, este año nueve mujeres y un hombre, que han destacado y han mostrado una gran influencia en diversos ámbitos: trayectoria, Vinicultura y enoturismo, Mujer en el mundo del Deporte, TIC y comunicación, Cultura y Ocio, Científica y salud, Mujer Ingeniera, HeForShe, Empresa Socialmente comprometida y Honor, el que recibirá la periodista y escritora Helena García Melero,
En esta 10ª gala, también se celebraran y recordarán, los premios que la asociación ha otorgado a lo largo de estos 10 años a 94 mujeres y a dos hombres, premio incorporado desde hace dos años.
Talent Femení tiene como propósito asesorar y desarrollar la capacidad de iniciativa de las mujeres en la empresa y la sociedad en general. La asociación se ha convertido en un punto de encuentro de mujeres con inquietudes y aptitudes que puedan poner en común talento y capital humano, para lograr sus sueños y objetivos empresariales. Talent Femení centra su actividad en el territorio de marcado por las comarcas catalanas del Alt Penedès, el Baix Penedès y el Garraf.
“Nuestro principal objetivo” dice Susana Villagrasa, presidenta de Talent Femení y fundadora de la asociación “es visibilizar la figura de la mujer en el mundo empresarial y laboral, eliminando barreras de acceso y enriqueciendo la sociedad con el talento femenino que le es propio”.
El acto se celebrará en la Masía Vilanoveta de Sant Pere de Ribes y a el asistirán representantes del Govern de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, alcaldes y alcaldesas de distintos municipios catalanes y representantes del mundo empresarial y social del territorio. Además, los diferentes medios de comunicación en donde la asociación Talent Femení tiene espacios propios regulares, también estarán presentes, como este mismo diario Sport y Radio Vilafranca, Radio El Vendrell, Radio Canal Blau de Vilanova y la Geltrú y Radio Maricel Sitges.
