El helado que Lewandowski y Szczesny pidieron desde el autobús en la rúa del Barça era de una gelatería que llevaba cuatro días abierta

Cuatro días. Eso es lo que llevaba abierta VIBRA Gelateria cuando Wojciech Szczesny señaló la bolsa de helados desde lo alto del autobús durante la rúa de campeones del Barça y pidió uno. Junto a él, Robert Lewandowski. Delante, miles de personas celebrando el título en las calles de Barcelona. Y abajo, cuatro socios que no se podían creer lo que estaban viendo.

Todo empezó en el momento en el que la rúa del Barça pasaba justo por delante de su local en la calle Enric Granados, y Ona, una de las fundadoras, lo cuenta así: "Medio en broma medio en serio pensamos: ¿Y si les damos un helado?". Prepararon unas cuantas tarrinas, cogieron una bolsa y salieron a la calle sin esperar nada.

Justo después, Szczęsny los vio, señaló la bolsa y se la pidió. Segundos después, tanto él como Lewandowski comían helado artesanal delante de miles de personas y de todas las cámaras presentes en la celebración. Los fundadores de VIBRA, desde abajo, gritaban sin poder creérselo.

Los sabores que acabaron en manos de los jugadores eran fresa, chocolate negro y avellana, la carta de presentación de una gelatería que nació con la obsesión de hacer helado artesanal de verdad: ingredientes naturales, elaboración propia y una propuesta pensada para diferenciarse del producto industrial.

El equipo de la heladería VIBRA al completo / VIBRA

"Detrás del local hay muchas horas, inversión, dudas y mucha ilusión", reconoce Ona. No había estrategia de marketing, ni contacto previo con el club, ni ningún tipo de planificación. Solo la decisión espontánea de intentarlo.

Las imágenes corrieron rápido por TikTok, Instagram y X. Al día siguiente, VIBRA amaneció con mensajes, medios de comunicación llamando a la puerta y gente que venía expresamente a probar "els gelats del Barça". En el mundo del fútbol y la gastronomía, pocos lanzamientos pueden presumir de un primer fin de semana así.