Heidi Klum desmiente su embarazo y lanza un aviso sobre la menopausia: "No es descuido, es hormonal"

A sus 52 años, Heidi Klum ha respondido sin titubear a los rumores de embarazo que comenzaron a circular en redes después de su aparición en el Festival de Venecia: "no estoy embarazada, solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia", respondió con rotundidad en su docuserie 'On & Off the Catwalk'.

Y es que estas declaraciones han puesto sobre la mesa una realidad que millones de mujeres viven en silencio, atacadas con comentarios como los que ha recibido la modelo: el cuerpo cambia, incluso aunque mantengamos los hábitos.

¿Qué es la menopausia y cuántos kilos es normal 'engordar'?

La menopausia no implica necesariamente engordar, pero sí supone una reprogramación metabólica. La caída de estrógenos favorece la acumulación de grasa visceral (sobre todo en el abdomen) y reduce la sensibilidad a la insulina.

Además, a partir de los 40-45 años, se pierde masa muscular si no se trabaja la fuerza, disminuyendo el gasto calórico en reposo, un problema que hace que engordemos con mayor facilidad.

Los expertos señalan que durante esta etapa muchas mujeres pueden ganar entre dos y cinco kilos. Sin embargo, el número de la báscula no es lo más importante. Lo verdaderamente revelante es la composición corporal: mantener músculo, controlar el perímetro de cintura y vigilar los parámetros metabólicos.

También influyen el sueño y el estrés. El aumento del cortisol favorece la grasa abdominal y dificulta la regulación del apetito. Por eso, las dietas restrictivas no suelen ser la mejor estrategia.

Entonces, ¿cuál es la recomendación de nutricionistas? Priorizar proteína de calidad, grasas saludables, fibra vegetal y ejercicio de fuerza dos o tres veces por semana. La menopausia no es una batalla contra el cuerpo, sino un cambio de estrategia para seguir cuidando la salud como antes.