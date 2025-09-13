"No te he visto en mi vida": El duro encontronazo entre Terelu Campos y Rocío Flores

Hacía prácticamente tres años que Rocío Flores no se dejeba ver en televisión, y como era de esperar la polémica iba a llegar más pronto que tarde. En este caso, el choque mediático se dio ni más ni menos que con Terelu Campos.

El escenario que acogió el choque de ambas personalidades fue '¡De Viernes!', y la razón de que la tensión entre ambas acabara detonando en una fuerte discusión fue una pregunta de Terelu Campos en relación a Rocío Jurado, la abuela de Rocío Flores.

Rocío por su parte no se tomó demasiado bien que Terelu urgara en su vida familiar, y le respondió con una frase durísima: "Yo no te he visto en mi vida", dando a entender que Terelu no era nadie para acercarse a ella de una forma tan personal.

Pero la cosa no se quedó ahí, y es que Rocío Flores también tuvo bastante a reprochar a Terelu por el 'cariño' que esta dice sentir por su hermano David. Y para Rocío Flores, ese cariño es uno completamente falso.

Rocío criticó así a Terelu Campos que pese a lo que dice en público respecto a David, esta nunca se ha preocupado realmente por él en momentos difíciles. Terelu, por su parte, intentó justificarlo diciendo que nunca ha tenido una oportunidad para ello.

Obviamente, lo que más dio que hablar fue cómo Rocío Flores señalaba esas diferencias entre las palabras públicas de Terelu Campos y lo que luego se supone que hace a nivel privado; y a juzgar por lo que dice Rocío Flores, la cosa parece cambiar bastante.

Aunque se tenía expectativas de que el 'debate' entre Rocío y Terelu daría que hablar, lo cierto es que este acabó siendo mucho más explosivo de lo anticipado. Y seguramente no hemos escuchado la última palabra entre ambas visto lo visto.

