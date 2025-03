"He viajado a Mallorca con el Imserso y más que vacaciones han sido pesadillas"

Soy un viajero del Imserso. Recibí con alegría la concesión de un viaje de 11 días a Mallorca pero al final se ha convertido en una pesadilla. Volábamos con Enter Air, salida de Barcelona a las 20.50 del día 24 de febrero, para llegar a Palma a las 21.45 horas. Estuvimos esperando en la puerta de embarque sin que nadie nos diera ninguna explicación. A las dos horas repartieron tiquetes de 8 euros.

A las 23.40 subimos al avión. Un vuelo brusco y accidentado, con aterrizaje violento. Llegamos sobre las 0.40 a Palma, cruzamos el aeropuerto al galope (estábamos en la otra punta) y al llegar a la cinta transportadora nos dijeron que un carro de maletas se había quedado en Barcelona. Cola para presentar la reclamación, que pudimos formalizar a la 1.04 y esperar en el autocar a que todos acabaran de denunciar la pérdida de equipaje.

Tres autocares con los motores en marcha y llenos de jubilados y pensionistas muchos de los cuales necesitaban la medicación que estaba en la maleta perdida. Llegamos al hotel a las 5.30 horas con la confianza de que Imserso y Enter Air, sabiendo que se trataba de personas mayores, se interesarían por el problema.

Nada de eso, la representante de la agencia solo quiere vendernos viajes. Imserso no contesta y la compañía aérea no está localizable. Hoy es miércoles, 26, por la noche; en el hotel nos han dicho que no saben nada de mi maleta; hace tres días que no tengo ropa de recambio ni objetos de aseo personal. Tampoco tengo los medicamentos que debo tomar a diario. Hay personas en situación más grave que la mía y podría darse un problema grave de salud.