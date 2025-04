"Esto nunca lo he contado": María Valverde habla de su enfermedad por primera vez

El último capítulo del programa "Col·lapse", presentado por Ricard Ustrell, ha estado protagonizado por la actriz española María Valverde y el director venezolano Gustavo Dudamel.

Ambos, pareja en la vida real, se han adentrado en un proyecto profesional conjunto que es un documental llamado "El canto de las manos", que es una pieza que homenajea a la ópera Fidelio, de Beethoven, y que cuenta con artistas sordos venezolanos. Ambos hablaron del proyecto, pero María también aprovechó para confesar algo que nunca había contado.

La actriz comenzó explicando que "Nadie me pidió hacer nada, nadie dijo 'haz un documental sobre mí'. Fue el puro respeto que yo he tenido hacia una comunidad, que yo desconocía por completo", refiriéndose a que el documental lo ha hecho porque ha querido y no porque una comunidad se lo haya pedido.

"Era mi pura necesidad de poder contar una historia de una minoría en la cual yo, de algún modo, también me siento identificada" continuó.

Sin embargo, Valverde aprovechó para hablar luego de una enfermedad que padece pero que nunca ha confesado: "Porque... Yo entiendo cuál es el aislamiento que ellos pueden llegar a sentir de algún modo. Yo... Esto nunca lo he contado..." arrancaba después de coger aire.

"Yo soy celíaca, tengo una enfermedad autoinmune, la cual me limita muchas veces en las relaciones personales" comienza María.

"Es algo mínimo, pero el aislamiento que sentimos los que sufrimos este tipo de enfermedades, nos hace ver las cosas de otras maneras y entender que todos necesitamos las mismas oportunidades, el mismo acceso, el mismo tipo de comida, el poder elegir qué tipo de vida y cómo la quieres llevar" concluyó.