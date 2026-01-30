Haz que tu hijo viaje seguro: Jesús Rodríguez, experto en seguridad vial, revela el error que no debes cometer para evitar sustos

Cada año, cientos de personas pierden su vida en la carretera a causa de imprudencias o fallos de seguridad que habrían provocado la peor consecuencia posible en un accidente automovilístico. Cosa que resulta todavía más alarmante cuando muchas de las víctimas de estos últimos pueden ser menores de edad.

Por esta misma razón, Jesús Rodríguez, experto en seguridad vial y miembro del Equipo de Investigación de Siniestros Viales en el cuerpo de la Guardia Civil, recomienda tener en cuenta un error que se debe evitar a toda costa.

Este último tiene que ver con no saber hacer un buen uso de los sistemas de retención infantil, los cuales son esenciales a la hora de hacer que nuestros hijos viajen seguros por carretera. Para ello, hay que tener en cuenta qué dice la ley al respecto.

Para empezar, todo menor que mida menos de 135 centímetros, deberá hacer uso de un sistema de retención infantil, e incluso se recomienda que lo haga igualmente hasta que mida al menos más de 150 centímetros.

En cuanto a cómo debemos usar estos sistemas, existen tres errores principales que no debemos cometer para poder evitar sustos. El primero de ellos tendría que ver con la forma de colocarlo en el vehículo. En este aspecto, el experto recomendaba hacerlo siempre en sentido contrario de la marcha.

El segundo error tiene que ver con no ajustar lo máximo posible el conjunto de arnés que traiga el sistema de retención infantil. Es decir, lo ideal es que este quede sin holguras para que nuestros hijos corran el menor riesgo posible de salir disparados en caso de un accidente.

Por último, el experto reafirma la importancia de adquirir un sistema de retención infantil que se encuentre completamente homologado. Algo que no solo es esencial para evitar accidentes, sino también posibles sanciones por parte de los cuerpos de seguridad.

Siguiendo estos pasos, nuestros hijos viajarán en coche de manera segura: "La gran mayoría de accidentes dejaron lesiones que se podían evitar haciendo buen uso de los sistemas de retención infantil", concluía Jesús Rodríguez en su comunicado.