Haz que tu dinero trabaje por ti con estas 7 cuentas nómina

EVO Banco, B100 y Openbank son algunas de las entidades en las que puedes contratar cuentas nómina que, además de librarte de las comisiones, te pagan cierta remuneración por tu dinero.

Librarte de las comisiones y conseguir un regalo han sido dos de los reclamos clásicos que los bancos han usado para captar a clientes con nómina. Sin embargo, en los últimos años se ha ido abriendo paso una nueva tendencia: la de ofrecer cierta remuneración por los ahorros, de forma que sacar partido a tu dinero y operar en el día a día quede centralizado en la misma entidad.

Ahora bien, tener dos cuentas en una hace que estos productos ganen en complejidad y es importante que, antes de hacerte con una de estas ofertas, analices cuidadosamente cuestiones como los requisitos que debes cumplir o si el banco te pone algún tipo de limitación al saldo máximo que te remunera.

Siete cuentas en las que puedes domiciliar tu nómina y hacer crecer tu dinero

La Cuenta Health de B100 (hasta 3,35% TIN), las cuentas de Revolut (hasta 3% TIN), la Cuenta Inteligente de EVO Banco (2,81% TIN), la Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank (2,25% TIN), la Cuenta Más DB de Deutsche Bank (1,74% TIN), la Cuenta MyInvestor de MyInvestor (1,74% TIN) y la Cuenta Nómina de ING (1,49%) son algunas de las ofertas que, a día de hoy, te permite domiciliar tu nómina y, además, sacar partido a tus ahorros.

B100 - Cuenta Health

Sin comisiones

TIN inicial: 3,35%

TIN inicial (meses de aplicación): Siempre

TAE: 3,40%

Revolut - Cuenta Remunerada

Sin comisiones

TIN inicial: 3,00%

TIN inicial (meses de aplicación): Siempre

TAE: 3,04%

EVO Banco - Cuenta Inteligente Bienvenida

Sin comisiones

TIN inicial: 2,81%

TIN inicial (meses de aplicación): Siempre

TAE: 2,85%

Openbank - Cuenta de Ahorro Bienvenida

Sin comisiones

TIN inicial: 2,25

TIN inicial (meses de aplicación): 12

TAE: 2,27%

Deutsche Bank - Cuenta Más DB

Sin comisiones

TIN inicial: 1,74

TIN inicial (meses de aplicación): Siempre

TAE: ,175%

MyInvestor - Cuenta MyInvestor

Sin comisiones

TIN inicial: 1,74

TIN inicial (meses de aplicación): 12

TAE: 1,75%

ING - Cuenta Nómina

Sin comisiones

TIN inicial: 1,49

TIN inicial (meses de aplicación): Siempre

TAE: 1,50%

Fuente: Kelisto.es a 16/01/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas nómina, ordenadas por TIN inicial de mayor a menor. En la selección solo aparecen ofertas que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado tener presencia en este medio.

Cuenta Health de B100

La Cuenta Health de B100, la banca digital de Abanca, forma parte de un pack de varios productos: una cuenta corriente sin comisiones donde puedes domiciliar tu nómina, una tarjeta de débito gratuita y dos cuentas remuneradas. Con la primera obtendrás un 2,67% TIN por tu dinero, mientras que la segunda te pagará un 3,35% TIN. Eso sí, para lograr esta jugosa remuneración, tendrás que fijarte unos objetivos de vida saludable (como dar 8.000 pasos al día) y cumplirlos.

Cuentas de Revolut

Los planes o cuentas de Revolut están formados por una tarjeta de débito y una cuenta corriente, que se puede combinar con la Cuenta Remunerada de Revolut. Este neobanco te permite domiciliar la nómina en su cuenta corriente y, además, te pagará un interés por los ahorros que mantengas en tu cuenta remunerada (hasta un máximo de 100.000 euros).

Ahora bien, la cifra final que obtendrás dependerá de la cuenta o plan que contrates. Por ejemplo, si eliges el plan “Ultra” (el más caro, pero también el más completo, por 45 euros al mes), conseguirás un 3% TIN de forma indefinida. Si prefieres optar por su plan “Estándar” (el único sin comisiones), conseguirás un 1,5% TIN

Cuenta Inteligente de EVO Banco

Con la Cuenta Inteligente de EVO Banco disfrutarás de una cuenta corriente sin comisiones donde, si lo deseas, puedes domiciliar la nómina. Por si eso fuera poco, disfrutarás de una tarjeta de débito gratuita para siempre y obtendrás un 2,81% TIN por tus ahorros, con un límite al saldo máximo remunerado de 30.000 euros.

Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank

Si quieres domiciliar tu nómina en Openbank, la banca digital del Santander te ofrecerá la Cuenta Nómina Open, una oferta que te libra de las principales comisiones. Además, si la combinas con la Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank, podrás poner a trabajar tu dinero por ti: este producto te pagará un 2,25% TIN durante los primeros 12 meses y para los primeros 100.000 euros de saldo que tengas.

Cuenta Más DB de Deutsche Bank

Con la Cuenta Más DB de Deutsche Bank obtendrás una remuneración del 1,74% TIN de forma indefinida y para los ahorros que no superen los 100.000 euros. Además, si eres nuevo cliente, conseguirás un regalo de hasta 360 euros en efectivo, a razón de 30 euros al mes durante 12 meses. Si te interesa esta oferta, deberás respetar uno de estos requisitos: domiciliar una nómina de, al menos, 2.000 euros al mes o tener unos ahorros en cuentas, depósitos y productos de inversión de la entidad igual o superior a 10.000 euros.

Cuenta MyInvestor de MyInvestor

La Cuenta MyInvestor de MyInvestor te abonará una remuneración del 1,74% TIN durante el primer año y para saldos que no superen los 70.000 euros. Transcurrido ese tiempo, la remuneración de esta cuenta cae hasta el 0,3%, pero puedes evitarlo si inviertes un mínimo de 300 euros al mes en productos de inversión de MyInvestor. Esta cuenta no tiene comisiones ni condiciones, por lo que no deberás cumplir con ningún requisito para disfrutar de sus ventajas.

Cuenta Nómina de ING

La Cuenta Nómina de ING es una cuenta sin comisiones y con una excelente política de cajeros, ya que te permite sacar en cualquier dispensador del país gratis, siempre que extraigas más de 200 euros. Por si esto fuera poco, puedes contratarla en combinación con la Cuenta Naranja, con la que el banco hará crecer tu dinero a un interés del 1,49% TIN.

Antes de contratar una de estas ofertas, recuerda que…

Al tratarse de productos que funcionan como un híbrido entre cuentas nómina y cuentas remunerada, su complejidad es ligeramente superior a la que tendría cualquiera de estas ofertas por separado. Por eso, antes de hacerte con cualquiera de estas ofertas debes analizar ciertas cuestiones que te ayudarán a dar con la mejor opción para tu perfil.

En lo referente a la domiciliación de tu nómina, es fundamental que analices si el banco te libra de las principales comisiones, si te ofrece tarjetas gratis y si te pide domiciliar una nómina mínima para poder disfrutar de todas las ventajas de su cuenta. Además, es importante que tengas en cuenta si debes cumplir con algún requisito extra -más allá de ingresar tu salario cada mes- y si te comprometerás a respetar algún período de permanencia (esto ocurre, sobre todo, si la cuenta también te ofrece algún regalo).

Por lo que respecta a la remuneración, además del interés que te van a pagar, no debes perder de vista el plazo durante el cual lo harán (puede ser indefinido o limitarse a un número de meses determinado) y el límite que el banco poner al saldo máximo remunerado. Además, es importante que preguntes si tendrás que pagar alguna comisión por cuestiones tan esenciales como disponer de tus ahorros siempre que quieras. No suele ser habitual, pero existen cuentas que sí te cobrarán por esta gestión y eso puede restarles interés.