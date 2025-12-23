No hay vuelta atrás para el clan Beckham

Nuevo episodio en el clan Beckham. La situación familiar está al límite, y todo empezó cuando el pasado 2 de mayo, David Beckham, reconocido mundialmente por su exitosa carrera como futbolista, cumplió 50 años.

El ex del Real Madrid decidió celebrar su cumpleaños por todo lo alto, pero no acabó del todo satisfecho, debido a que no acudió su hijo mayor, Brooklyn. La ausencia de Brooklyn no pasó desapercibida para los medios de comunicación.

Según 'The Mirror', el hijo del exjugador comunicó previamente a sus padres que ni él ni su pareja, Nicola Peltz, acudirían a ninguna celebración, aunque los padres esperaban que finalmente cambiara de opinión. Una decisión que dejó a Beckham con "el corazón roto".

El medio inglés apuntó que "es una puñalada en el corazón que no haya asistido a ninguna de las celebraciones del 50 aniversario de David, y duele a toda la familia, incluidos los abuelos y hermanos".

La última noticia es que Brooklyn Beckham ha decidido bloquear a sus padres, David y Victoria, y a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper en Instagram. La revelación fue contada por Cruz a través de la misma plataforma.

David y Victoria Beckham tras la ceremonia en el Castillo de Windsor / Gtres | Eddie Mulholland/WPA Pool/Shutterstock

Lo explicó a raíz del siguiente titular del 'Daily Mail': "David y Victoria Beckham dejan de seguir a su distanciado hijo Brooklyn, de 26 años, al revelarse que pasará la Navidad con los padres multimillonarios de su esposa Nicola Peltz en medio de una disputa familiar".

Un titular que no pasó desapercibido para Cruz, quien decidió compartir la verdad con todos sus seguidores: "No es cierto. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo".

El hijo del ex del Real Madrid aseguró que "ellos se despertaron bloqueados, al igual que yo". Una situación que cada vez es más preocupante, y todo hace indicar que ya no hay vuelta atrás. El clan Beckham está roto.