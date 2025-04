¿No hay dos sin tres?: La nueva fecha de estreno de 'La familia de la tele' tras la segunda cancelación

'La familia de la tele' está deseando que no se cumpla el refrán: "No hay dos sin tres". Debido a que ya se han cancelado dos veces su debut en la cadena pública. La primera vez por el fallecimiento del papa Francisco y ayer por culpa del apagón eléctrico.

La cancelación del desfile, que se iba a celebrar en Prado del Rey, pilló a los presentadores en las instalaciones de Televisión Española. Así lo explicó Aitor Alibuzua en la Cadena SER: "Nos tenías que ver. Se nos ha quedado una cara cuando ha empezado a pasar todo esto... y además hemos visto la magnitud de la movida".

"Yo estaba llegando a Prado del Rey, subiendo por un edificio, y de repente me cuentan que hay una compañera atrapada en el ascensor porque se había ido la luz. En ese momento he pensado que no pasaba nada, que ya volvería la luz, y me he subido por las escaleras como si nada", desveló el presentador.

Aparte, reveló que pensaba que se trataba de una broma: "Nos maquillan, nos visten y nos empiezan a decir que es un apagón a nivel nacional. Al principio pensábamos que era una broma de la productora. Como ya tuvimos una cancelación por la muerte del papa, pensábamos que era una broma".

Una de las cosas que más lamenta el colaborador es que "es por algo que se escapa de nuestro control".

Ahora, el ente público ha compartido un tuit diciendo: "No sabemos qué más nos puede pasar.... pero ya tenemos fecha para #ElGranDesfile de 'La familia de la tele". El próximo lunes, 5 de mayo, a las 15:50 horas, gran estreno en La1".

¿Cómo será el nuevo programa de TVE?

Este nuevo programa está liderado por La Osa Producciones, la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', entre otros.

El formato de la cadena pública estará presentado por María Patiño, Albizua e Inés Hernand, además Belén Esteban tendrá un rol clave como colaboradora especial. A lo que respecta al horario, 'La familia de la tele' se divide en dos tandas: de 15:50h a 16:50h y de 18:40h a 20:30h.