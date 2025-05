Hay Tom Cruise para rato, quizás demasiado: "Haré películas hasta los 100 años"

Pocos actores hay no sólo en el mundo del cine, sino en toda la historia del séptimo arte que puedan presumir de lo influyente y querido que ha sido, es y seguirá siendo Tom Cruise.

El actor lleva ya muchas décadas haciendo interpretaciones increíbles y protagonizando películas extremadamente exitosas. La última, "Misión Imposible: Sentencia final", se estrena esta semana y ha sido muy aclamada por la crítica.

Tom Cruise tiene ya 62 años, aunque todos sepamos que no los aparenta ni mucho menos. Y no sólo se conserva muy bien a nivel estético, sino también a nivel físico.

Parece que los años no pasan factura, y es una persona tan activa que no para de hacer proyectos uno tras otro a pesar de estar envejeciendo. En números, como digo, no físicamente.

Y eso Tom Cruise lo sabe. Está prácticamente "enganchado" a seguir haciendo películas, es lo que le da la vida y no es algo que tenga pensado dejar de hacer ahora mismo.

No es raro, igualmente, ver a un actor muy mayor interpretando, pero en algún momento sí que tendrá que dejar sus alocadas escenas de acción. Pero nada parece indicar que vaya a hacerlo pronto.

Él mismo ha dicho en unas recientes declaraciones: “Nunca dejaré de hacerlo. Nunca dejaré de hacer películas de acción, nunca dejaré de hacer películas de drama, de comedia...", explicaba.

"Estoy entusiasmado. Dije que iba a hacer películas hasta los 80", mencionó Cruise recordando una broma que hizo hace tiempo, pero continuó con que "en realidad, voy a hacerlas hasta los 100", sentenciaba el tema el actor.