LOTERÍAS
¿Por qué no hay sorteo de Lotería Nacional hoy, sábado 20 de diciembre de 2025?
Con motivo del Sorteo Extraordinario de Navidad, hoy no habrá sorteo
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
El próximo lunes 22 de diciembre se llevará a cabo el sorteo extraordinario de Navidad, que repartirá una cifra histórica: 2.772 millones de euros entre todos los premios.
Aunque es costumbre que los sorteos se celebren los jueves y sábado, como el lunes se llevará a cabo el Gordo, este sábado 20 de diciembre no se realizará el sorteo de la Lotería Nacional.
El último sorteo de este año se celebrará el próximo jueves 25 de diciembre.
En cambio, el primer sorteo del año 2025 será el de 'El Niño', que se celebrará el próximo martes 6 de enero de 2026 y repartirá 770 millones de euros en premios. El primer premio está valorado en 200.000 euros por décimo.
