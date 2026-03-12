Dónde hay puente por el Día del Padre 2026: estas son las zonas de España en las que habrá día libre el 19 de marzo

El próximo 19 de marzo se corresponde con el Día del Padre de este 2026, una fecha que no acostumbra a constar como festivo salvo en contadas ocasiones especiales asociadas a Comunidades Autónomas concretas.

En este mismo sentido, hay que recalcar que hay varias zonas de España en las que ese día no será laborable, pero estas quedan reducidas únicamente a cinco. La lista completa de las mismas es la siguiente:

Comunitat Valenciana

Galicia

País Vasco

Navarra

Región de Murcia

Por tanto, estas son las únicas Comunidades Autónomas en las que el Día del Padre 2026 será festivo, lo cual implica que el resto de zonas de España funcionarán con total normalidad durante esta jornada.

Además, hay que recalcar que este festivo no se podría considerar como puente de manera directa, dado que cae en jueves y no en viernes como tal. No obstante, consta como la excusa perfecta para alargar el fin de semana en caso de que puedas cogerte un día libre.

Por otro lado, hay que recalcar que esto nos deja con una situación muy criticada de forma general en relación al calendario de 2026: hay muy pocos días festivos en lo que queda de año, cosa que empeora en cuanto a los puentes.

Esto se debe a que, más allá de las vacaciones asociadas a la Semana Santa, en 2026 solo habría otros tres puentes más: el 1 de mayo (viernes), el 12 de octubre (lunes) y el 25 de diciembre (viernes).

Por tanto, aquellas personas que vivan en las Comunidades Autónomas mencionadas más arriba contarán con un simulacro de puente extra que podrán aprovechar para hacer una escapadita, mientras en el resto de España no habrá festivo por el Día del Padre.