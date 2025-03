¿Hay posibilidad de reconciliación entre Isa Pantoja y su madre?

A todos nos pilló desprevenidos conocer la noticia del ingreso de Isabel Pantoja en un hospital. Incluso sus hijos se sorprendieron cuando tuvieron constancia del suceso. Si primero fue Kiko Rivera al que le preguntaron por el estado de salud de la tonadillera y una posible reconciliación, ahora es el turno de Isa Pantoja.

La familia Pantoja no es una familia precisamente unida. En la prensa rosa se han vivido mil batallas entre prácticamente todos sus integrantes, demostrando así que hay poco que hacer para solucionar unos problemas que vienen de lejos.

En cualquier caso, los periodistas le han preguntado a Isa Pantoja si tiene pensado reconciliarse con su madre, o al menos abrir esa puerta, ahora que sabe que su madre ha estado ingresada: "no, yo estoy muy bien ahora mismo como estoy, muy contenta y feliz", asegura la joven.

Además, para dejar claro que la salud de su madre no es motivo para protagonizar un acercamiento, insiste en que está pasando por "un embarazo muy bueno", por lo que necesita tranquilidad.

Sobre el bebé, de momento no hay ningún nombre pensado, "pero es que no hay ninguno que me guste, no sé qué voy a hacer". Si hiciera caso a su hijo mayor, su hermano se llamaría Lamine Yamal, el futbolista del que es ídolo, pero Isa Pantoja no parece estar por la labor.

El estado de salud de Isabel Pantoja es un misterio. Si bien se sabe que la tonadillera ingresó el pasado lunes en un hospital madrileño acompañado de su hermano Agustín derivada de su centro de salud, la cantante recibió rápidamente el alta y ya está en su nueva casa de Madrid recuperándose.

Sabemos que la tonadillera sufre diabetes, una enfermedad crónica por la que debe realizarse controles constantemente, además de seguir una medicación precisa.

En abril de 2024, Isabel Pantoja fue ingresada en un hospital de Tenerife por una tromboflebitis, razón por la que canceló su gira para descansar. Por el momento, se desconoce cómo procederá el equipo de la artista respecto a sus próximas citas encima de los escenarios.