¿Qué hay del futuro de la saga 'Padre no hay más que uno'? Santiago Segura lo comenta

Hasta donde sabíamos, 'Padre no hay más que uno 5' era el final de una franquicia de comedias familiares que ha recaudado más de 60 millones de euros hasta la fecha en España. La última entrega, por ejemplo, se aproxima a los 11 millones y podría superar los 13-14 de aquí a que finalice su recorrido en cines.

Evidentemente, 'Padre no hay más que uno' es un fenómeno cinematográfico difícil de explicar: comedias familiares blancas y de calidad cuestionable, dirigidas y protagonizadas por Santiago Segura. Pese a su calidad, gustan y mucho a familias, a pequeños y mayores.

Ahora que sabemos que 'Padre no hay más que uno 5' superó la barrera de los 10 millones de euros de recaudación y los 2 millones de espectadores, el futuro de la saga no está tan claro como se pensaba.

Un usuario de X (@carlosotelofi) preguntó a través de redes sociales: "Santiago Segura, ¿en serio no vas a hacer una sexta entrega? Cuando hay película para rato".

La respuesta del director sorprendió a todos aquellos que confiaban en el desenlace: "algo habría que hacer". Sin embargo, existen ciertas dudas porque Santiago Segura está centrado ahora en 'Torrente 6'. ¿Y si delega la saga en un director o directora de confianza?

Santiago Segura es un actor y director muy querido y no es el primer usuario que le pregunta acerca del futuro de 'Padre no hay más que uno'. Quizás no sea la mejor saga cinematográfica, pero existe un público pendiente del estreno de una nueva entrega, y su productora, Bowfinger Pictures, no va a dejar escapar la oportunidad de explotarla hasta que no de más dinero.

De momento, no tenemos noticias acerca de 'Padre no hay más que uno 6', pero que se está valorando la posibilidad de rodarla, es un hecho. ¿Llegará en 2026 siguiendo la tradición anual? ¿O quizás Santiago Segura deja descansar la saga un poco, termina 'Torrente 6' y se pone manos a la obra con ella?