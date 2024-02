Lo que hay detrás del culturismo y los entrenamientos excesivos: "Vas a acabar hecho polvo"

Gonzalo Barrio, de 26 años, ha pasado su juventud dedicada al culturismo. Sin embargo, ahora prefiere evitar la etiqueta de 'culturista'. Hace un año pesaba 107 kilos de peso corporal, pero redujo a 76 en cuestión de ocho meses. Recientemente, ha concedido una entrevista al medio deportivo 'Relevo', en la que cuenta las interioridades del culturismo y la competición.

Durante la entrevista, Gonzalo ha explicado toda su trayectoria como culturista y entrenador, viviendo ambas experiencias encima y fuera de la tarima. Al ser preguntado sobre qué es a lo que hay que atenerse para considerarse y llamarse uno mismo como culturista, el atleta lo tiene claro: "Creo que definirte a ti mismo como culturista te limita mucho como persona."

"Yo soy Gonzalo, me gusta mucho entrenar, me gusta pasar tiempo con las personas de mi entorno... y hacer culturismo es algo que yo decido, no es mi identidad. Y durante mucho tiempo fui el que decía: 'Soy Gonzalo, el culturista'. Esto también es uno de los mayores aprendizajes que saqué de esta primera experiencia de competición", detallaba el deportista.

En la actualidad, las redes sociales han provocado que aparezcan muchos creadores de contenido que idealizan el culturismo. Antes de eso, Gonzalo valora el aumento de la conciencia sobre la importancia del deporte en la salud. "Creo que lo bueno de todo eso es que cada vez hay más personas que dan cuenta de la importancia real que tiene el entrenamiento. Mucho más allá del físico, también para la salud".

Sin embargo, analiza como afecta hoy en día a los jóvenes este contenido en Internet. "Pero partiendo de este hecho, hay muchas personas confundidas que no saben en qué punto están. Que tienen una falta de realidad. Ven a muchos 'influencerse' haciendo esto y piensan: 'Joder, yo también quiero". Sin embargo, Gonzalo destaca la realidad del culturismo, y el riesgo que puede suponer la obsesión o estar desconectado de esa realidad.

"Sin esa madurez y sin estar listo para lo que supone una competición, porque has confundido el momento en el que estás, vas a tener malos resultados y vas a acabar hecho polvo. En mi caso, al estar muy bien rodeado, me ha costado unos tres meses recuperarme bien, pero en otras personas pueden suponer dejar de entrenar o desarrollar un TCA (trastorno de conducta alimentaria) muy grave. La competición es increíble solo cuando eres consciente de tu realidad, y no cuando intentas llegar a unos estándares que están muy lejos de esa realidad", reflexiona.