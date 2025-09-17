¿Hay que declarar ante Hacienda la nueva ayuda del Gobierno de 30.000 euros para comprar una vivienda?

Anunciada como la medida estrella del Gobierno en materia de vivienda, hablamos de 30.000 euros destinados a que los jóvenes puedan alquilar con opción a compra. ¿El problema? Únicamente afectará a las viviendas protegidas para arrendamiento con opción a compra, cuyo número es prácticamente inexistente: 33 calificaciones de este tipo en 2023, y ninguna en 2023 ni en 2025.

En todo caso, el precio de la vivienda está por las nubes y son muchos los jóvenes que han recibido con los brazos abiertos esta nueva medida. La pregunta que tenemos que hacernos es... Si somos beneficiarios de esta ayuda de 30.000 euros, ¿vamos a tener que declararla ante Hacienda?

Los primeros en pronunciarse acerca de este 'regalo' son los expertos fiscales de TaxDown, quienes han aclarado que este tipo de ayudas siempre tributan como ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener que declarar este ingreso en tu próxima declaración de la Renta como harías con otros ingresos que sean considerados 'ganancia patrimonial', concretamente dentro de la categoría 'Otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales'.

¿Quiénes se van a beneficiar de la ayuda de 30.000 euros anunciada por el Gobierno?

Según El Economista, prácticamente nadie podrá beneficiarse de esta ayuda de 30.000 euros para jóvenes menores de 35 años porque está limitada únicamente a viviendas protegidas para arrendamiento con opción a compra, un tipo de vivienda muy residual en España.

Si lo quieres poner en perspectiva, en 2024 se completaron 3.707 viviendas de protección oficial en alquiler, pero solo 33 de ellas fueron en modalidad de alquiler con opción a compra.

Podemos decir que el alquiler con opción a compra en general representa apenas el 4% de todos los contratos con arrendamiento, porcentaje muy inferior en la modalidad con protección oficial. Se estima que probablemente unas 50 personas al año a nivel nacional puedan acceder a ella.