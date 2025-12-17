Esto es lo que hay que tener en cuenta antes de coger un patinete eléctrico en 2026

Nuevo cambio en la normativa de los patinetes eléctricos en España, que se implementará a partir del 1 de enero de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) impulsará unas nuevas obligaciones inéditas que afectará también a la circulación diaria de los vehículos de movilidad personal (VMP).

La DGT tiene un propósito claro para este 2026: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los patinetes eléctricos son una forma de transporte que millones de personas emplean cada día, y depende de cada persona asegurar que la carretera sea un espacio seguro.

La principal medida más destacada es la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para poder circular con un patinete eléctrico por la vía pública, algo que ya era necesario en varias ciudades de la península ibérica. No obstante, en enero ya será obligatorio en toda España.

Toda persona que no disponga de seguro se enfrentará a multas de hasta 1.000 euros. El objetivo de esta medida es garantizar que, en caso de accidente, las víctimas puedan ser indemnizadas adecuadamente.

Los patinetes deberán estar inscritos en un registro nacional, que será gestionado por la DGT. Este registro permitirá vincular el vehículo con su propietario en caso de infracción o accidente. Además, deberán llevar una etiqueta identificativa visible, similar a una matrícula.

El uso del casco será obligatorio en todas las ciudades de España, una medida que ya había sido adoptada por Barcelona desde 2025 y por otras localidades. Además, se impondrán sanciones a quienes no lo lleven.

Estas son las tres obligaciones, aunque la DGT también recomienda varios aspectos para evitar accidentes.

Respecto de las sanciones, se establece que los primeros seis meses de 2026 constituirán un período transitorio de adaptación, durante el cual los usuarios no estarán sujetos a sanciones.