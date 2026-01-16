Hay una clave fundamental para escoger un buen pan en el supermercado, según el experto Axel Schmitt

Saber identificar un buen pan en el supermercado es fundamental, pero la mayoría no saben exactamente qué aspectos hay que tener en consideración. Gracias a un experto en catas de panadería, ahora sabemos exactamente cuáles son los mejores trucos para saber identificar las verdaderas piezas artesanales de las industriales.

El secreto del pan de supermercado

El catador y experto Axel Schmitt, ha destacado en Falstaff que la corteza debe ser el primer indicador clave: un pan auténtico muestra irregularidades en el color, con tonos tostados variados y pequeñas fisuras que delatan una fermentación prolongada y natural.

En cambio, si encontramos que la corteza del pan del supermercado cuenta con superficies demasiado lisas y pálidas, suele ser un claro indicativo de que ha formado parte de producciones rápidas orientadas a la durabilidad en lugar del gusto real.

Estos detalles pueden transformar una compra rutinaria en una selección que cambia por completo el resultado, ya que los panes de fermentación lenta priorizan el sabor sobre la longevidad, y son los que deberíamos escoger en el supermercado (o en cualquier panadería).

Aquellos panes que prometen estar bien durante semanas, suelen sacrificar una miga esponjosa y un rico aroma por conservantes. Los panes más tradicionales se endurecen antes, claro, pero nos pueden deleitar con un muy buen sabor y una textura mucho más agradable.

De hecho, el olor y la etiqueta no mienten cuando se trata de calidad en el pan: hay que buscar las fragancias tostadas o el aroma a nueces, clara señal de que se ha producido con cariño, en contraste a los olores neutros de productos menos interesantes.

El experto también recomienda fijarse muy bien en la lista de ingredientes, buscando la mínima cantidad posible (harina, agua, sal y quizás levadura), que contrasta con aquellas etiquetas llenas de aditivos. Con estas claves, escoger el mejor pan del supermercado es más sencillo, ¿verdad?