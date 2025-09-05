Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras la Diada? Esto dice el calendario escolar

Los alumnos de infantil, primaria y ESO empiezan el curso el lunes 8 de septiembre

Una profesora pasa revista al alumnado a la puerta de entrada de una escuela de El Salvador.

Una profesora pasa revista al alumnado a la puerta de entrada de una escuela de El Salvador. / AFP / MARVIN RECINOS

Valerio Seoane

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó el pasado mes de mayo la orden del calendario escolar 2025-2026 que fija el inicio de curso en Catalunya.

Según este, las clases en este curso 2025-2026 darán comienzo el próximo lunes, 8 de septiembre, para los alumnos de infantilprimaria ESO.

En el caso de los alumnos que cursen bachillerato formación profesional, el curso empezará el viernes 12 de septiembre, un día después de la Diada.

Otras fechas de interés

No más tarde del lunes 15 de septiembre se dará inicio a los ciclos de grado superior dedicados a las artes y los deportes, mientras que el lunes 22 de septiembre empezarán en las escuelas oficiales de idiomas.

El curso se dará por finalizado según los calendarios académicos de cada centro, pero en educación infantil, primaria, y ESO será el viernes 19 de junio de 2026.

Vacaciones escolares

El último día lectivo antes del parón navideño será el viernes 19 de diciembre, y se volverá a las aulas el miércoles 7 de enero. La Semana Santa escolar este próximo 2026 será del 28 de marzo (sábado) al lunes 6 de abril, ambos incluidos.

Sin embargo, hay que recordar que los centros disponen de cuatro días de libre disposición, que normalmente se intentan establecer en días que alarguen puentes festivos.

El viernes 12 de septiembre es día lectivo

El viernes 12 de septiembre de entrada es día lectivo. Por tanto habrá clase, salvo en aquellos centros educativos (ya sea colegios desde infantil a ESO como institutos) que lo hayan elegido como día de libre disposición.

