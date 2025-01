Hay un café que cuesta casi 10.000 euros el kilo

Millones de personas de todo el mundo consumen a diario café, ya sea por su sabor, por su aroma... O bien por la adicción que genera la cafeína. Ya sea en forma de café con leche, café largo, café americano o expreso, es innegable que el café es una de las bebidas más consumidas a nivel global. Y pese a que creemos conocer todas las variedades que existen, hay un café cuyo precio puede alcanzar los 10.000 euros el kilo, con características que lo convierten en un café de oro.

Café Geisha, el café de Panamá subastado a 9.156 euros el kilo

Panamá es uno de los principales productores de café de todo el mundo. Y ha sido este país el que ha protagonizado una subasta increíble: el café Geisha de Panamá alcanzó un precio récord de 9.156 euros el kilo, nuevo estándar en el desconocido mercado del café de lujo.

Cultivado en las altas montañas de la región de Boquete, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, el café Geisha destaca por sus notas florales y frutales, por una acidez brillante y un cuerpo suave. Un clima excelente y el suelo volcánico hacen el resto.

Si quieres adquirir este café exclusivo, y no solo por el precio, primero debes estar registrado en la subasta Best of Panama que se lleva a cabo anualmente y reúne a expertos en café de todo el mundo. El problema es que no todos los registros son aceptados ya que hay que cumplir una serie de requisitos, los cuales no son para nada fáciles de alcanzar...