Qué hay de cierto tras el beso de la princesa Leonor en Brasil: La revista '¡Hola!' contradice al fotógrafo

La semana pasada salían a la luz unas imágenes de la princesa Leonor junto con algunos de sus compañeros de la guardiamarina en una fiesta nocturna de Carnaval que se celebraba en Salvador de Bahía, en Brasil, donde se encuentra haciendo escala en su preparación con la escuela Juan Sebastián Elcano.

A partir de ahí, el fotógrafo que habría captado las imágenes, Fred Pontes, apuntaba en 'TardeAR', de Telecinco, que la heredera se habría besado con uno de sus compañeros y que se había mostrado en actitud cariñosa durante la fiesta.

El gran interés que ha suscitado el tema entre la prensa responde a la importancia que tendría que la primogénita y heredera al trono del rey Felipe VI hubiera empezado una relación con alguien.

Según el fotógrafo, Leonor se habría besado con el compañero en cuestión: "Vi con mis propios ojos cómo ella le besaba en el cogote. Él se giraba y le daba un besito", comentaba en la cadena de Mediaset, aunque las imágenes disponibles del momento no muestran esa parte de la historia, exactamente, por lo que solo queda fiarse de las declaraciones de la persona que estuvo allí.

La princesa Leonor en una fiesta de Salvador de Bahía / Mediaset

Doña Leonor se ha convertido en una más de la promoción de la escuela preparatoria y en las instantáneas se la puede ver vistiendo unos tirantes y el pelo recogido, pasando la noche como una más entre todos sus compañeros.

Según apuntan desde 'El programa de Ana Rosa', de la misma cadena de televisión, el chico en cuestión sería el que tiene en frente y luce una camisa azul desbotonada. Según comentan en el formato, ya se había podido ver cierta complicidad entre los dos en imágenes anteriores al llegar al país carioca, aunque en ese momento pasaba desapercibido hasta qué nivel había ese buen rollo.

La versión real de los hechos

Después de todo el revuelo causado por este supuesto acercamiento de Leonor con un compañero, la revista '¡Hola!' asegura que definitivamente no se besó con ese chico, e incluso apuntan que no hubo siquiera escena cariñosa: "Nuestras fuentes niegan que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta y que no es que no hayan salido las imágenes, sino que, directamente, no existe el beso", indica, pese a la primera versión en la que el fotógrafo apuntaba que se "besaron apasionadamente", pese a la falta de instantáneas.

Según la revista, los compañeros de la princesa la rodearon al percatarse de que le estaban haciendo fotos y el chico de azul tan solo es al que le tocó ponerse delante del foco de la cámara, aunque sin beso, ni "ninguna escena de amor", especifican.

Las reacciones no han tardado en llegar y una de las últimas ha sido la de Alfons Arús, quien desde su programa 'Aruser@s' ha celebrado que no exista ninguna foto del momento exacto del beso, puesto que de otra manera le "decepcionaría" que la princesa "no pudiera esperar a un lugar privado" para hacerlo.