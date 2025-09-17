“No hay dónde asearte”: una camionera denuncia la falta de condiciones para las mujeres en la carretera

Es una realidad: el sector del transporte por carretera sigue siendo mayoritariamente masculino. Estimaciones sitúan por debajo del 4% el número de conductores de mercancías en España que son mujeres. Sin embargo, en ese contexto, el testimonio de Ainhoa Blasco, camionera con tres años de experiencia, es más importante que nunca.

La conductora profesional ha tomado parte en el podcast 'Rutas de éxito' y en esta publicación ha hablado sin rodeos acerca de los prejuicios que aún persisten, y especialmente acerca de la ausencia de infraestructuras adecuadas para las trabajadoras del volante.

"En la higiene, siendo mujer, se te complica más. Todas tenemos una semanita al mes con más complicaciones y hay ocasiones en las que no hay sitio para asearte; no se tiene en cuenta", destaca Ainhoa.

Además de esta falta de facilidades, Ainhoa recuerda en este podcast algunas situaciones de discriminación que ha experimentado a lo largo de los últimos años: almacenes donde le han dicho que "tiene que entrar el chófer", miradas extrañas al verla conducir un camión o comentarios que reducen su presencia en la profesión.

De todas formas, también puede destacar momentos positivos: "me siento arropada y apoyada por mis compañeros; en tres años, solo he tenido una situación en la que me sentí incómoda".

Aunque de pequeña veía la profesión de camionero como "cosa de hombres", que su familia sea de tradición camionera (su padre y su hermano trabajan en este sector) le animó a abrirse paso en una profesión en la que cada vez hay más mujeres trabajando por mucho que se las silencien.

Su mensaje para quienes dudan es directo: “si eres mujer y quieres entrar en este mundo, no escuches que es un mundo de hombres; eso lo he oído millones de veces”.