Si has trabajado menos de 25 años, la Seguridad Social te sumará años de cotización sin trabajar

¿Qué pasa si has trabajado menos de 25 años una vez tienes que solicitar la jubilación? La situación para este colectivo es algo más compleja. Por este motivo, las personas que hayan trabajado menos de 25 años no verán reducida la cuantía de su pensión gracias a una medida recogida en la Ley General de la Seguridad Social (artículo 209.1.b).

Seguramente te estés preguntando de qué hablamos. Se trata del mecanismo de 'integración de lagunas', una herramienta especialmente diseñada para que los periodos en los que no hayas cotizado no acaben penalizando la base reguladora empleada para calcular tu futura pensión de jubilación.

Una medida que permite "rellenar" los meses sin cotización dentro del periodo de cálculo (los últimos 25 años) con bases ficticias, evitando que los años sin trabajar reduzcan el promedio.

Sin embargo, conviene tener claro que no sirve para sumar años de cotización a efectos de alcanzar el mínimo exigido para jubilarse. El único objetivo es proteger la cuantía económica de la pensión.

Como la mayoría sabéis, el cálculo de la pensión se hace sumando las bases de cotización de los últimos 25 años, dividiendo el resultado entre 350. Las bases correspondientes a los dos años más recientes se toman como valor nominal, y las anteriores se actualizan según la inflación.

Es por ello que, los periodos en blando dentro de esos 25 años pueden reducir bastante la base reguladora, que acaba incidiendo directamente en el importe final de la pensión.

Un apunte: no todos los trabajadores pueden beneficiarse de esta 'integración de lagunas'. Por ejemplo, los autónomos quedan excluidos, excepto los seis meses posteriores al cese de actividad. Y también quedan fuera los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena y los empleados del hogar durante el periodo transitorio hasta 2023.