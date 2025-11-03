¿Te has preguntado alguna vez qué son esos cables negros que cruzan la vía? Esta es su función

Probablemente te hayas cruzado con ellos en más de una ocasión circulando por la carretera: unos cables negros que cruzan la vía de lado a lado y que emiten un ligero sonido o vibración al pasar sobre ellos.

Pero ¿para qué sirven estos últimos exactamente? Lo cierto es que este elemento cuenta con una función crucial a la hora de salvaguardar la seguridad vial de nuestras carreteras.

Estamos hablando, concretamente, de unos sensores que miden diferentes parámetros encaminados a que la DGT tome ciertas medidas encaminadas a mejorar el tráfico en una zona concreta.

Estos cables negros, por tanto, son capaces de medir aspectos como la cantidad de vehículos que circulan por una vía en un tramo de tiempo concreto, de qué tipo son y a cómo se comportan sobre el asfalto.

Todo ello con el objetivo de elaborar medidas de prevención en relación a posibles puntos ciegos en la carretera o tramos que necesiten de nuevas señalizaciones concretas.

En este sentido, la DGT utiliza estos cables negros con la misión en mente de prevenir accidentes y reducir la tasa de mortalidad en la carretera de manera progresiva en los próximos años.

De esta manera, el organismo también puede desplegar a las autoridades con más eficacia en aquellas partes de la carretera donde haya un volumen significativo de tráfico con la idea de regularlo al momento.

Por tanto, el objetivo último de estos cables negros tiene que ver, en general, con mejorar la seguridad víal de nuestras carreteras y probablemente su uso se expanda a más zonas de España en los próximos años.