¿Has cogido la gripe en plenas vacaciones de Navidad? Así puedes recuperar los días que has perdido en el trabajo

Como por todos es sabido, en España, las vacaciones laborales son un derecho fundamental reconocido por el Estatuto de los Trabajadores. Más allá del simple descanso, es un periodo diseñado para permitir la recuperación física y mental de los trabajadores después de meses de actividad.

Y por supuesto, este derecho está fuertemente protegido: si una persona se pone enferma durante sus vacaciones y obtiene una baja médica oficial, esos días no se consideran efectivamente disfrutados y puedes recuperarlos en otra fecha. Algo que le ha ocurrido a muchos empleados que estas vacaciones de Navidad han cogido la gripe.

En las últimas semanas se ha producido un aumento de casos de gripe, Covid-19 y VRS. / FREEPIK

El artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que cuando las vacaciones coinciden con una incapacidad temporal, sea porque la baja comenzó antes de empezar el descanso o porque surge durante este, el trabajador podrá disfrutar los días pendientes una vez finalizada la incapacidad.

Es decir, no se pierde el derecho por causas ajenas a su voluntad, como ocurre en una enfermedad inesperada.

Ahora bien, para ejercer este derecho, es imprescindible contar con un parte de incapacidad temporal emitido por un profesional sanitario y comunicarlo de inmediato a la empresa. Es la comunicación formal lo que permite que esos días de baja no computen como tiempo de vacaciones.

Archivo - Una persona mayor con una mascarilla entre sus manos / USC - Archivo

Una vez te hayas recuperado y tengas ya el alta médica, el empleado tiene que acordar con la empresa nuevas fechas para disfrutar el tiempo restante. Es decir, no tienen que ser inmediatamente después del periodo vacacional objeto de 'extensión'.

La norma no fija un plazo estricto, pero sí señala que los días pendientes deben disfrutarse antes de que hayan pasado 18 meses desde el final del año natural en que se originaron. Esta protección legal busca garantizar que las vacaciones cumplan su objetivo real: permitir el descanso efectivo, libre de condiciones que lo impidan injustamente.