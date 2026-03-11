Si has agotado el paro, aún puedes pedir esta ayuda de hasta 5.280 euros

Cuando una persona agota el paro, muchas veces parece que ya no quedan ayudas disponibles. Sin embargo, el SEPE cuenta con una prestación poco conocida que puede alcanzar los 5.280 euros. Esto es todo lo que debes saber acerca de esta alternativa.

La Renta Activa de Inserción: qué debes saber sobre esta ayuda

Una de las ayudas más útiles y menos conocidas es la Renta Activa de Inserción (RAI), una prestación que concede hasta 5.280 euros, los cuales se distribuyen en pagas mensuales de 480 euros durante un total de 11 meses. Eso sí, bajo una serie de condicionantes.

El RAI no es una prestación que puedan pedir todos los desempleados que hayan simplemente agotado el paro, sino que se debe haber hecho uso previo de otras prestaciones como el subsidio de desempleo o el propio paro contributivo.

Asimismo, el RAI se encuentra orientado a ciertas demografías concretas, como parados de larga duración, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Es decir, es una prestación claramente pensada para situaciones muy adversas.

Un hombre sale de una oficina del SEPE, en Madrid. / SPORT

Además de eso, es importante cumplir las siguientes condiciones para que la solicitud sea aceptada: es necesario estar inscrito como demandante de empleo, no superar ciertos límites de ingresos establecidos por el RAI y, para finalizar, cumplir ciertas condiciones del SEPE.

También hay que tener en cuenta que se trata de un tipo de ayuda 'recurrente'. Esto quiere decir que el demandante puede solicitarla en más de una ocasión. En el caso del RAI, hablamos de que la misma persona puede pedir la ayuda tres veces distintas.

De tal forma, la Renta Activa de Inserción tiene una duración estándar de 11 meses pero ampliable hasta un total de 33 meses. Eso sí, con la particularidad de que debe pasar un año entre que se pide la ayuda y se vuelve a pedir en una siguiente ocasión.

En definitiva, la Renta Activa de Inserción es un último recurso pensado solo para aquellos que llevan mucho tiempo sin conseguir trabajo por distintas causas, y que en el proceso han agotado toda otra prestación posible.