"¿Lo haría un funcionario?": la reflexión de un camionero veterano que arrasa en TikTok

¿Serías capaz de trabajar hasta 14 horas diarias a cambio de un salario de apenas 2.500 euros mensuales? Esta es la pregunta que lanza Geany, un camionero que tiene más de 30 años de experiencia al volante y que ha generado un debate en redes sociales después de compartir su testimonio en el podcast La voz del transporte (@la.voz.del.transporte) en TikTok.

Geany, en su intervención, reflexiona acerca de las duras condiciones laborales que afrontan miles de transportistas en España, un sector donde en estos momentos faltan más de 15.000 profesionales para cubrir toda la demanda.

"Dile a un administrativo que le vas a pagar 2.500 euros, pero que tendrá que trabajar 13 o 14 horas al día, comer en el trabajo y dormir allí mismo. ¿Lo haría?", se pregunta el camionero.

Y es que con este mensaje, Geany quiere poner en valor el esfuerzo de todos aquellos que se pasan las semanas enteras en carretera para garantizar el transporte de mercancías por carretera, en condiciones a menudo inhumanas.

Tal y cómo explica el entrevistado, los camioneros pueden llegar a cobrar 2.500 y 2.800 euros al mes, pero todo ello a costa de sacrificar su descanso, su vida personal y su tiempo con la familia: "a veces dormimos en el camión y pasamos días y días sin ver a nuestros hijos. Esto no lo aguanta cualquiera".

Por otro lado, algo que ha notado Geany es la pérdida del compañerismo que caracterizaba al sector años atrás: "antes nos saludábamos en las gasolineras, nos ayudábamos. Ahora muchos vienen por el sueldo, sin pasión por la profesión".

¿Y por qué hay tanta carencia de conductores en España? Porque muchos profesionales del sector del transporte de mercancías acaban emigrando a otros países como Alemania, con mejores condiciones laborales y salarios más altos. ¿Ese es el camino a seguir en nuestra región?