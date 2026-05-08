El Hantavirus llega a Barcelona: Sanidad busca a un viajero sudafricano expuesto que estuvo una semana en Barcelona

Sanidad sigue inmerso en la búsqueda de un pasajero que estuvo en el mismo vuelo que la pasajera neerlandesa fallecida por Hantavirus. Pese a que se encuentra bien de salud, lo han incluido entre personas monitorizables por haber estado muy cerca cuando la paciente tenía la enfermedad declarada y era muy contagiosa.

El hombre habría pasado después una semana en Barcelona antes de regresar presuntamente a su país de origen. El pasajero viajaba en el mismo avión que una mujer neerlandesa infectada con hantavirus. La paciente empezó a estar mal durante el trayecto y finalmente no pudo continuar el viaje por el agravamiento de su estado de salud.

Tras ser atendida por los servicios sanitarios, la mujer fue trasladada a un hospital, donde falleció poco después. Las autoridades consideran que durante el tiempo que permaneció en el avión podría haber contagiado a otros pasajeros cercanos.

Entre las personas que tuvieron contacto con la paciente estaba también una azafata del vuelo. La trabajadora presentó síntomas compatibles con el hantavirus, lo que activó los protocolos sanitarios en Amsterdam.

Sin embargo, las pruebas médicas realizadas posteriormente a la azafata han descartado finalmente la infección. Los expertos recuerdan que los síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades respiratorias.

Por lo que respecta al viajero sudafricano, las autoridades españolas no saben si ha desarrollado síntomas ni si ha sido atendido en algún centro sanitario. A pesar de esta falta de información, Sanidad la ha incluido dentro del grupo de personas a monitorizar.

Un posible caso en Alicante

La preocupación ha aumentado en España después de que también se investigue un posible caso sospechoso de hantavirus en Alicante. Las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar cualquier riesgo de propagación.

Noticias relacionadas

Mientras, el sector turístico y hotelero pide calma ante la situación e insiste en que no hay motivos para generar alarma social. Las investigaciones siguen abiertas para localizar los contactos estrechos y esclarecer el alcance real del posible brote.