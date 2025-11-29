Hanna Heikenwälder, investigadora del cáncer: "Consideraríamos los refrescos peores que el zumo de fruta, pero tiene un riesgo"

En la actualidad, muchas personas optan por tomar un zumo en lugar de la fruta fresca. Los zumos son más fáciles de transportar y suelen ser más dulces, sobre todo para los más pequeños. No obstante, esta bebida no equivale a una ración de fruta, y en ocasiones, puede ser perjudicial para la salud.

En este contexto, es importante diferenciar entre los zumos de frutas naturales y los industriales. Estos últimos pueden tener azúcares añadidos por el fabricante, además de los azúcares libres naturales que contiene el propio zumo.

El zumo de fruta es una opción habitual en desayunos y meriendas, ya que parece una alternativa saludable a los refrescos. Sin embargo, la doctora Heikenwälder, investigadora del cáncer, apunta que esta falsa sensación podría suponer un riesgo para la salud.

Durante una entrevista en el pódcast Hotel Matze, la experta apuntó que "intuitivamente, consideraríamos los refrescos peores que el zumo de fruta, pero el zumo de fruta tiene un riesgo aún peor de cáncer".

El motivo podría estar detrás de cómo captan las células del intestino los azúcares de las bebidas más dulce. Este proceso sucedería de forma rápida, añadiendo un esfuerzo adicional al metabolismo.

Por otro lado, la fructosa de estas bebidas podría ser más perjudicial, debido a que el hígado la transforma en grasa fácilmente. Esta presencia favorece los procesos de inflamación, suponiendo un riesgo.

Es importante destacar que los zumos naturales, licuados o exprimidos de la fruta, mantienen muchas de sus propiedades nutricionales. De esta forma, un zumo de fruta natural podría formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que no sustituya la pieza de fruta o se consuma en exceso.

De cualquier forma, los especialistas recomiendan priorizar una fruta fresca por su contenido en fibra y su capacidad para saciarte. Los expertos señalan que el consumo de zumo es una opción válida para momentos puntuales.