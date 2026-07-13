Qué es el "hangry" y por qué el hambre cambia tu estado de ánimo

Notar más impaciencia, peor humor o menos capacidad para gestionar el estrés cuando pasan varias horas sin comer no es una sensación pasajera ni una excusa. Tiene un nombre y una explicación científica detrás: se conoce como "hangry", el término que mezcla hungry (hambre) y angry (enfadado) y que describe cómo el cuerpo reacciona cuando le falta energía.

Una investigación publicada en 2022 por la revista PLOS ONE encontró que los niveles diarios de hambre explicaban el 37% de la variación en la irritabilidad y el 34% en la ira registradas por los participantes del estudio. Los datos confirman algo que muchas personas experimentan sin saber ponerle nombre: el hambre condiciona el estado de ánimo mucho más de lo que se piensa.

Un estudio posterior, publicado a finales de 2025 por The Lancet, fue más allá. Los niveles bajos de glucosa solo empeoraban el ánimo cuando la persona percibía conscientemente esa falta de energía como hambre. Quienes identificaban mejor sus propias señales corporales sufrían menos cambios emocionales, mientras que las personas más sensibles al fenómeno notaban un impacto mayor.

La clave está en la comunicación entre el cerebro y el intestino

Detrás de este mecanismo está el llamado eje intestino-cerebro, una red en la que participan el sistema nervioso, distintas hormonas y la microbiota intestinal. A través de ella, el organismo informa constantemente sobre el apetito, la digestión o los niveles de energía disponibles.

En este proceso interviene la interocepción, la capacidad del cerebro para interpretar las señales internas del cuerpo. La neurocientífica Camila Nord lo explica en su libro "El cerebro en equilibrio": señales como el hambre, la sed o el cansancio no solo avisan de una necesidad fisiológica, también moldean cómo se viven las emociones y cómo se responde a lo que ocurre alrededor. Cuando el cuerpo lleva demasiado tiempo sin comer, activa mecanismos asociados al estrés que hacen más probable la irritabilidad.

Con Alesto, tres frutos secos para sostener la energía

Frente a esta realidad, el picoteo consciente puede convertirse en una herramienta sencilla para mantener estable el ánimo. Los frutos secos aportan ácidos grasos insaturados, proteínas vegetales, fibra, omega-3 y magnesio, nutrientes que ayudan a sostener los niveles de energía entre comidas.

Alesto, la marca de frutos secos y fruta desecada de Lidl, destaca tres opciones especialmente útiles para esos momentos del día en los que el cuerpo empieza a dar señales de cansancio o falta de concentración:

Las nueces son una de las fuentes vegetales más conocidas de omega-3, un nutriente clave para reducir la inflamación cerebral y regular el ánimo. Los anacardos aportan magnesio y triptófano, una combinación que favorece la calma y la claridad mental. Las almendras, ricas en vitamina E, potasio y magnesio, contribuyen a reducir la fatiga física y mental.

La selección de productos Alesto / LIDL

Con más de 40 referencias disponibles desde 0,85 euros en sus más de 730 tiendas en España, Lidl apuesta por este tipo de picoteo como parte de su estrategia de alimentación consciente, que busca aumentar hasta el 20% la proporción de proteína vegetal en su surtido para 2030.

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Este verano, además, Alesto instalará "La Alestolinera" en el Área 77 de la A-3, entre Belinchón y Tarancón, para que los viajeros de la Operación Salida hagan una parada y recarguen energía antes de seguir camino.