Han vendido esta moneda por 20.000 euros, ¿por qué tiene tanto valor?

Sabemos que el valor de algunas monedas puede dispararse por multitud de razones, pero una recién encontrada en Reino Unido se ha convertido en un caso realmente impactante: ya se ha vendido por más de 20.000 euros. ¿Por qué tiene tanto valor entre los coleccionistas?

El valor de esta moneda de 50 peniques

Esta moneda de 50 peniques, que se ha vendido por más de 20.000 euros en Reino Unido, no es una común. Se trata de una pieza que muestra en una de sus caras el retrato de la reina Isabel II, mientras que en la otra podemos encontrar a Benjamin Bunny, personaje infantil creado por Beatrix Potter.

Se trata de una moneda que forma parte de una serie conmemorativa emitida en el año 2017 por la Royal Mint, dedicada a los personajes infantiles de la autora. Por tanto, aunque su valor real en el mercado es de 50 peniques, su naturaleza limitada y única permite que alcance ese impresionante valor.

En una subasta realizada a nivel online, esta moneda de 50 peniques se vendió por más de 20.000 euros, debido a su rareza y a un interés cada vez más amplio por la numismática. El valor que están alcanzando algunas monedas que forman parte de estas colecciones limitadas se está disparando.

Y no sólo el de las monedas con tiradas muy limitadas, sino también las de algunas monedas más comunes pero que presentan algún tipo de error de fabricación, por ejemplo. El coleccionismo de moneda está en auge y lo estamos comprobando diariamente, con subastas de monedas que alcanzan precios de miles de euros de forma habitual.

En este caso, la moneda de 50 peniques es una serie limitada, pero no es una moneda única, y tampoco se trata de una antigüedad, si tenemos en cuenta que se fabricaron hace ocho años. A pesar de ello, el valor para los coleccionistas es tan alto que pueden llegar a pagar decenas de miles de euros por estas piezas.