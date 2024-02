Estas han sido las reacciones al cambio de look de Laura Matamoros

Laura Matamoros ha compartido a través de sus redes sociales su nuevo cambio de look tras haber pasado por la peluquería. Ha mostrado las reacciones de sus amigos como María Pombo o Laura Escanes.

Sus amigas influencers se quedaron muy sorprendidas al ver a Matamoros a través de una videollamada. "Ha pasado. Fantasía pura. Nunca pensé que me fuera a poner un color tan guay", expresó la influencer en una de sus últimas publicaciones.

En el post que ha publicado en su perfil, son muchos los usuarios que han expresado su opinión acerca de cambio de look de la hija de Kiko Matamoros. "¿Por qué os estáis poniendo todas el pelo del mismo color?", "Lo siento pero no te favorece nada", "No me gusta nada. Qué artificial. Estabas más guapa antes".

Su hermana Anita Matamoros quiso mostrar su apoto y comentó "No te vayas nunca de este color". Además, Lucía Pombo expresó que le parecía "bestial", al igual que Lola Lolita, Mar Flores o Marta Castro, que también mostraron su aprobación al cambio de look.