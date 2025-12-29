La hamburguesería Deleito 'mima' a Keyne, el hermano de Lamine Yamal: "Te mandamos 100 más si hace falta"

El hermano de Lamine Yamal, Keyne, se ha convertido en uno de los niños más queridos del país y no solamente por ser familia de la estrella azulgrana, sino por su carisma y desparpajo cada vez que ve una cámara gravándole.

Cuando el extremo compró la casa que antes había sido residencia de Gerard Piqué y Shakira ya enamoró a las redes al ritmo del 'Waka Waka' de la cantante colombiana que tan popular fue durante el Mundial 2010, y ahora ha vuelto a hacerlo con una conocida cadena de hamburgueserías como protagonistas.

Lamine Yamal baila con su hermano pequeño, Keyne, en un video publicado en Tik Tok / @lamine.yamal

Se trata de Deleito, cuyo propietario es Alberto Gras, finalista de la octava edición de MasterChef, junto con Gerard Moreno (nada que ver con el delantero del Villarreal) y Rai Recoder, que ha respondido a la historia de Instagram de la madre del futbolista en la que se ve al pequeño abriendo una de las burgers de la empresa.

"La burger favorita de Keyne este 2025", escribe Sheila Ebana mientras Keyne disfruta del manjar.

Viendo que etiquetaba a la compañía, Deleito no ha tardado en responder afectivamente y 'mimar' al hermano pequeño de Lamine Yamal. "Te mandamos 100 más si hace falta", se lee en la republicación de la empresa al vídeo.

La respuesta de Deleito a la Historia de Instagram de Sheila Ebana. / Instagram

Historia rápida de Deleito

Deleito abrió su primer 'food truck' en el festival veraniego de Santa Cristina d'Aro, 'La Santa Market' en el año 2021 y su crecimiento ha sido exponencial.

En 2022 abrieron su primer restaurante fijo, ubicado en Barcelona, y poco después repitieron en L'Hospitalet de Llobregat.

Uno de los secretos del éxito es su estrategia que se basa en una combinación de locales fijos, otros restaurantes efímeros y 'food trucks' en muchos eventos de todo tipo que les han permitido ganar visibilidad por toda Catalunya. Tanto es así, que incluso han sido catering oficial de los premios Gaudí y de los Ondas.