Hallan en un glaciar el cuerpo intacto de un hombre desaparecido hace 28 años

Un pastor ha hallado el cuerpo intacto de un hombre que desapareció hace 28 años el Valle de la Dama, una zona remota de Pakistán. El hallazgo se produjo en un glaciar que se está derritiendo debido al calentamiento global, lo que ha permitido que el cadáver emerja tras décadas oculto bajo el hielo.

Según el pastor, que declaró a la BBC, el cuerpo estaba sorprendentemente bien conservado, tanto él como su atuendo: "Lo que vi era increíble. El cuerpo estaba intacto. Ni siquiera se habían roto las ropas", declaró a la cadena inglesa. Junto al cadáver se encontró la identificación que permitió confirmar su identidad.

Se trataba de Naseeruddin, desaparecido en 1997. El fallecido estaba casado y tenía dos hijos, suponiendo esta noticia un cierre para su familia después de tantos años sin respuestas.

Lo ocurrido el día de su desaparición

El día de su desaparición, el individuo viajaba a caballo con su hermano. La policía informó que los dos hombres abandonaron su casa tras una disputa familiar.

Durante su expedición, Naseeruddin decidió entrar en una cueva del glaciar. El acompañante, al ver que su hermano no salía, fue a buscarlo, pero nunca lo encontró.

Se cree que durante una tormenta de nieve, Naseeruddin cayó en una grieta del glaciar, lo que provocó su misterioso desvanecimiento y posterior fallecimiento. Su cuerpo permaneció atrapado en el hielo hasta que el derretimiento del glaciar.

Un glaciar parcialmente derretido en Groenlandia, en una imagen de archivo. / EFE

Las precipitaciones de nieve en la región se han reducido en los últimos años, lo que ha dejado a los glaciares más expuestos a la luz solar y propiciado que se derritan más rápido. Los expertos señalan que el descubrimiento del cadáver muestra que el cambio climático ha acelerado el deshielo de los glaciares.

Este hallazgo es un recordatorio de la fragilidad de los entornos naturales y del impacto que el cambio climático tiene sobre ellos, así como de las historias humanas que se entrelazan con estos paisajes.