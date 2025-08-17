No hagas la compra antes de leer esto: la OCU publica los 5 supermercados más económicos

Ir al supermercado es algo que hacemos casi todos los días, semanas o meses, sin importar si estamos de vacaciones o no. De hecho, en verano es habitual que realicemos la compra allí donde estamos veraneando. Sea como sea, siempre acabamos pasando por el supermercado.

Aunque la variedad de cadenas es amplia, no todas están al mismo nivel cuando hablamos de factores como la cantidad de productos, su calidad o, por supuesto, los precios. Precisamente sobre esto último, la OCU ha hecho una revelación importante: ha desvelado cuáles son los cinco supermercados más baratos del momento.

Lo curioso es que este análisis de la OCU nos deja una lección clara: las cadenas más conocidas no siempre son las más económicas para los consumidores. De hecho, hay supermercados más pequeños o regionales que, aunque no suenen tanto, permiten llenar la cesta de la compra sin gastar de más.

Y ahora, en verano, con escapadas, planes improvisados o viajes fuera de casa, encontrar sitios donde comprar bien y a buen precio se valora más que nunca. Algunas de estas cadenas están presentes en toda España, otras son más locales, pero todas tienen algo en común: te ayudan a ahorrar sin complicarte la vida.

Antes de comprar, debes conocer estos supermercados más baratos

En su último análisis sobre el precio de la cesta de la compra, Family Cash se lleva el primer puesto como el supermercado más barato de España. Esta cadena, que sigue expandiéndose por todo el país, destaca por sus precios competitivos, aunque no es la única opción económica. Apunta bien, porque según la OCU, estos son los cinco supermercados más baratos para este verano:

Family Cash

Cash Fresh

Supermercados Deza

Tifer

Más Ahorro

Aunque no encabecen el ranking, algunas cadenas populares siguen teniendo mucho peso. Alcampo, por ejemplo, destaca por contar con el hipermercado más barato de España según la OCU, especialmente el ubicado en la avenida Diagonal de Barcelona. Lidl, por su parte, ha ajustado precios en numerosos productos y sigue siendo una opción muy competitiva.

Puede que no estén entre las cinco primeras a nivel general, pero se mantienen accesibles, fiables y con buena cobertura en todo el país. Así que ya sabes a que sitios debes de ir para comprar y no gastarte un dineral.