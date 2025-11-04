"No hagas esto": el chef 3 estrellas Michelín, Ángel León, advierte sobre un error grave al comprar pescado

Ángel León se ha convertido en uno de los chefs más populares de España gracias a su impecable carrera profesional dentro del sector de la cocina de vanguardia.

Desde numerosas apariciones en televisión hasta la creación y dirección de restaurantes que le han otorgado 3 estrellas Michelín, Ángel León se ha caracterizado por su gran sabiduría relacionada con un alimento concreto: el pescado.

En este mismo sentido, se ha viralizado mucho una publicación del chef donde resalta uno de los errores más comunes que casi todos cometemos al comprar este último.

Todo tendría que ver con una simple acción que mucha gente lleva a cabo al llegar a casa después de haber pasado por la pescadería: lavar el pescado con agua dulce en el grifo de la cocina.

Según el propio Ángel León, esto consta como un error crucial que perjudica la calidad del alimento de manera directa por varios motivos, siendo la pérdida de sabor uno de los más importantes.

Además, el chef asegura que hacer esto provocará que el pescado se conserve peor, dado que perderá una baba que este trae consigo y que hace que pueda aguantar hasta 3 o 4 días sin ponerse malo.

Por otro lado, el chef también recalcaba la importancia de evitar secar el pescado con un paño o una servilleta antes de cocinarlo dado que "el pescado es agua" y perdería numerosas propiedades.

Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de la sabiduría del chef es bastante clara: lo ideal es pedir al pescadero que trate el producto y evitar mojarlo o secarlo cuando lo llevemos a casa.