GASTRONOMÍA
"No hagas esto": el chef 3 estrellas Michelín, Ángel León, advierte sobre un error grave al comprar pescado
El experto revela una acción clave a evitar antes de prepararlo para un plato
Ángel León se ha convertido en uno de los chefs más populares de España gracias a su impecable carrera profesional dentro del sector de la cocina de vanguardia.
Desde numerosas apariciones en televisión hasta la creación y dirección de restaurantes que le han otorgado 3 estrellas Michelín, Ángel León se ha caracterizado por su gran sabiduría relacionada con un alimento concreto: el pescado.
En este mismo sentido, se ha viralizado mucho una publicación del chef donde resalta uno de los errores más comunes que casi todos cometemos al comprar este último.
Todo tendría que ver con una simple acción que mucha gente lleva a cabo al llegar a casa después de haber pasado por la pescadería: lavar el pescado con agua dulce en el grifo de la cocina.
Según el propio Ángel León, esto consta como un error crucial que perjudica la calidad del alimento de manera directa por varios motivos, siendo la pérdida de sabor uno de los más importantes.
Además, el chef asegura que hacer esto provocará que el pescado se conserve peor, dado que perderá una baba que este trae consigo y que hace que pueda aguantar hasta 3 o 4 días sin ponerse malo.
Por otro lado, el chef también recalcaba la importancia de evitar secar el pescado con un paño o una servilleta antes de cocinarlo dado que "el pescado es agua" y perdería numerosas propiedades.
Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de la sabiduría del chef es bastante clara: lo ideal es pedir al pescadero que trate el producto y evitar mojarlo o secarlo cuando lo llevemos a casa.
- Pillan a Nicki Nicole con un influencer argentino tras su ruptura con Lamine Yamal
- Así es la vida privada de Carlos Mazón: Dimite el presidente valenciano de la DANA que casi va a 'Eurovisión'
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Barcelona y su área metropolitana recibirá una alerta de Protección Civil en el móvil hoy: Esta es la hora y el motivo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- ¿Quién es la esposa de Carlos Mazón? La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana