Hacienda trae buenas noticias: la deducción de hasta 1.356 euros que vuelve a la Renta 2026

Aunque todavía quedan unos cuantos meses para que de comienzo la campaña de la Renta 2026, miles de contribuyentes ya han recibido una magnífica noticia gracias a la confirmación del Ministerio de Hacienda acerca de la continuidad de la deducción por adquisición de vivienda habitual, una ventaja fiscal que permite desgravar un máximo de 1.356 euros en el IRPF.

La medida afecta únicamente a aquellos que compraron su vivienda antes del 1 de enero de 2013, fecha en la que esta deducción acabó siendo eliminada para las nuevas adquisiciones.

¿Y cuál es la clave para beneficiarse de esta deducción? Hay dos condiciones según lo recuerda la última resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC):

Haber comprado el inmueble antes de la suspensión (antes del citado 1 de enero de 2013).

Haber aplicado ya la deducción en ejercicios anteriores.

El mismo tribunal aclara que la bonificación puede aplicarse a cantidades destinadas a la cancelación del préstamo hipotecario, incluso si estas proceden de la venta de otra vivienda.

Aunque suprimida desde hace más de 12 años, la deducción sigue vigente mediante un régimen transitorio, permitiendo a los contribuyentes recuperar un 15% de las cantidades abonadas a lo largo del año en concepto de hipoteca (incluyendo capital e intereses) con una base máxima anual de 9.040 euros. Si calculamos rápidamente, estamos hablando de ese límite de 1.356 euros.

De cara a la Agencia Tributaria, el inmueble debe cumplir las condiciones de vivienda habitual: residir en él durante un periodo mínimo continuado de tres años. Y debe habilitarlo de forma efectiva y permanente en un plazo no superior a 12 meses desde su compra, o desde que finalizasen las obras en caso de haberlas.