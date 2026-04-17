Hacienda se rinde ante la justicia: la entidad devuelve más de 7.000 euros a un jubilado por una doble tributación

Existen ciertas ocasiones en las que hemos visto como la justicia logra que Hacienda rectifique en favor de la persona afectada que lanza la reclamación inicial, tal y como ocurrió recientemente con el caso de un hombre llamado Heraclio.

La cosa es que este último se vio obligado a tributar por el 100% de su pension en una situación en la que tenía derecho a deducciones, lo cual le llevó a enviar una solicitud a la Agencia Tributaria.

En este sentido, Hacienda alegó que solo podría aplicar una reducción a las cotizaciones anteriores al año 1979 (Heraclio trabajó desde 1970 hasta 2010), pero la justicia detectó que la ley estipula algo diferente.

La postura de la Agencia Tributaria es que las liquidaciones posteriores al año 1979 ya contaron con ciertos beneficios fiscales para Heraclio, pero este alegó que entre dicho año y 1998 no se podía acreditar la cantidad exacta de dichas cuotas.

Esto, en su favor, provocaría que la ley aplicase una reducción fija sobre las mismas con tal de prevenir la doble tributación que habría sufrido en dicho priodo. No obstante, la Agencia Trubitaria le dengó la reclamación, pero Heraclio decidió insistir.

Después de llevar el caso al TEARA (Tribunla Económico-Administrativo Regional de Aragón) y que este se pusiera a favor de Hacienda, el hombre recurrió el caso por la vía administrativa, donde finalmente le dieron la razón.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón obligó a Hacienda a devolver unos 7.440,98 euros más intereses que Heraclio habría pagado de forma injusta a causa de la situación expuesta previamente.

De esta manera, el Juez lo tuvo claro: si no hay datos exactos sobre la tributación de un periodo, la Agencia Trubitaria está obligada a recurrir a esa reducción fija con el objetivo de prevenir posibles errores fiscales.