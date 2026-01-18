Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Hacienda pone el foco en tu dinero en efectivo: ojo con lo que haces a partir de ahora

Ingresos y retiradas están ahora en el punto de mira y pueden acarrear consecuencias inesperadas

Un hombre contando dinero

Un hombre contando dinero / Freepik.

Ramón Gutiérrez

Durante este 2026, Hacienda ha intensificado su estrategia contra el fraude fiscal mediante una ofensiva que combina el uso de inteligencia artificial con el análisis exhaustivo de movimientos bancarios.

El objetivo es identificar transacciones opacas y reducir drásticamente el flujo de dinero no declarado. El eje central de estas actuaciones es la vigilancia del tope legal para los pagos en metálico.

Actualmente, la normativa española impide abonar en efectivo cualquier transacción de 1.000 euros o más en la que participe un autónomo o una empresa.

Esta restricción, diseñada para combatir la evasión del IVA, obliga a que pagos de facturas elevadas —como reparaciones en el hogar, compra de vehículos o servicios profesionales— se realicen mediante medios electrónicos (tarjeta o transferencia) para asegurar su trazabilidad ante el fisco.

Las consecuencias de ignorar esta prohibición en 2026 son contundentes: se impone una penalización económica equivalente al 25 % de la cuantía total de la transacción. Esta multa recae de forma conjunta tanto sobre quien entrega el dinero como sobre quien lo recibe.

No obstante, la ley ofrece una vía de escape para evitar la sanción: si uno de los implicados acude a la Agencia Tributaria para denunciar el pago irregular en un plazo máximo de tres meses, quedará libre de responsabilidad.

En ese escenario, la administración exonera al informante y dirige toda la penalización contra la otra parte.

