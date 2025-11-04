VIVIENDA
Hacienda intensifica el control a dueños de varias viviendas, con multas: ¿Estás cumpliendo con la ley?
El nuevo impulso legal busca combatir la acumulación inmobiliaria y fomentar el uso eficiente de los espacios residenciales.
El Gobierno español ha aprobado medidas para sancionar a quienes posean varias viviendas y no las utilicen como residencia habitual, con el fin de desalentar el acaparamiento de inmuebles y favorecer el acceso a la vivienda para la población general.
Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio para regular el mercado inmobiliario y promover un uso responsable y socialmente equilibrado de las propiedades, teniendo en consideración el actual problema de acceso a la vivienda que encontramos en España.
Sanciones para propietarios con viviendas no habitadas
Con esta normativa, se establecerán multas para los dueños que tengan más de una vivienda y mantengan esas propiedades vacías, sin destinarlas al uso habitual, o alquiladas a otras personas, por ejemplo.
La intención es desincentivar la especulación inmobiliaria y evitar que se acumulen inmuebles sin uso que podrían ser habitados, contribuyendo así a aliviar la demanda de vivienda disponible en un mercado que encuentra tantas tensiones en la actualidad.
Los importes de las sanciones variarán en función del tipo de inmueble y su situación, contando con mecanismos de seguimiento para determinar el incumplimiento. Además, se contempla facilitar el alquiler de estas viviendas mediante determinados incentivos o gestionar su uso social como parte de políticas públicas.
Esta medida concuerda con otras iniciativas que buscan una mejora del mercado de alquiler, además de promover la rehabilitación de inmuebles para que puedan entrar rápidamente en el parque residencial activo.
El objetivo principal es conseguir un uso más eficiente de los recursos inmobiliarios, reduciendo la cantidad de viviendas desocupadas y favoreciendo el acceso a la vivienda para todas las capas sociales.
Se espera que estas medidas también contribuyan a la estabilización o reducción de los precios en zonas afectadas por la especulación inmobiliaria, uno de los grandes problemas actuales en España.
