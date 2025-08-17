Hacienda es inevitable: Estos son los 4 recargos de la Administración cuando le debes dinero

Muchos ciudadanos multados o sancionados por el motivo que sea piensan que debe de existir alguna manera de conseguir zafarse de la justicia, sobre todo en esos casos donde uno está convencido de que no debería haber sido castigado.

Sin embargo, la realidad es que Hacienda tiene diferentes vías para hacer efectivo el cobro de la cantidad impuesta en cada uno de los casos.

En primer lugar se encarga de recordar a las personas concretas que deben proceder con el pago del importe determinado en cada caso, aunque hay muchos que dejan pasar el tema hasta último momento o incluso más.

Pero no hay salida, si existe una deuda, se terminará cobrando, por lo que lo más recomendable es pagarla cuanto antes y así aprovecharse de los descuentos que la Administración dispone en muchas de las multas para incentivar, precisamente, que la gestión se haga lo antes posible.

Las cuatro medidas de Hacienda para propiciar el pago

No obstante, cabe destacar que si no se paga entran en juego recargos que van aumentando con el paso del tiempo.

Al principio, se añade un recargo del 10%, mientras que más tarde se acaba ampliando al 20%, algo a lo que hay que sumar los intereses de demora. Todo empieza con las notificaciones mencionadas y los diferentes avisos 'inocuos'.

En caso de no hacer caso, Hacienda puede proceder al bloqueo de las prestaciones y subsidios en caso de cobrar alguno. Si siguiese la negativa, la Administración pasaría incluso a embargar las cuentas bancarias del sancionado. Por lo tanto, es recomendable, consultar las diligencias de embargo en la web para comprobar si tienen algún tipo de afectación en la sanción pendiente.

Así pues, lo mejor es sacarse de encima el pago cuanto antes porque, como vemos, Hacienda es inevitable y terminará por cobrar lo que se le debe a toda costa.