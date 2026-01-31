Hacienda explica cómo los pensionistas pueden deducir la hipoteca en la Renta si la vivienda es anterior a 2013

Si estás pensando ya en la declaración de la Renta y en todo lo que puedes hacer para desgravar, ten en cuenta que si eres pensionista existe la posibilidad de que puedas incluir tu hipoteca en el ejercicio general.

Ha sido el propio Ministerio de Hacienda que ha informado del que se trata del requisito primario para optar a esta posibilidad: haber comprado la vivienda antes de 2013. Si entras en este saco, valora seriamente la posibilidad de incluir tu hipoteca en la declaración de la renta.

Con algo más de detalle, Hacienda ha remarcado que esta posibilidad se abre a aquellos que declaren el IRPF. Mayormente, se considera que las cantidades a desgravar son las que remiten a los intereses y cuotas pagadas a lo largo de 2025.

Evidentemente, el Ministerio ha informado de que existe un valor máximo a deducir, situado este en los 1.356 euros. Se trata de una cifra mediante la que establecer un control en cuanto al posible impacto de la desgravación de la Renta en cada contribuyente.

A su vez debes saber que la cantidad no es fija. Es decir, por lo general la deducción equivale a un 15% de lo pagado, por lo que si te encuentras en la situación de tener que pagar 6.000 euros, podrás deducir hasta 900 euros de ello.

También hay otros escenarios más atípicos por los que te puedes beneficiar de este proceso. Por ejemplo, si eres heredero y sigues pagando la hipoteca de una persona que ya se desgravaba por ella, además de que la vivienda sea tu casa principal, puedes llevar a cabo el proceso sin problemas.

Por otro lado, también está el escenario de ser 'cotitular', es decir, que pagas una parte de la hipoteca. Pues bien, la deducción que puedes aplicar sobre la renta remite al porcentaje de la hipoteca que pagas; si pagas un 50%, puedes usar ese mismo porcentaje en la Renta.

En resumen, la idea primordial es que la vivienda debe haber sido adquirida antes de 2013 para que puedas considerar la deducción de la Renta. Con eso confirmado, ya es cuestión de mirar todas las especificaciones para encontrar qué números te toca aplicar.