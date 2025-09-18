Hacienda devuelve el IRPF a los pensionistas mutualistas: esto es lo que puedes cobrar

Ya era hora. Eso es lo que deben estar pensando muchos mutualistas que llevaban años esperando la última promesa de Hacienda. Este mes de septiembre, la Agencia Tributaria ha comenzado a devolver a miles de pensionistas las cantidades del IRPF que pagaron de más por haber cotizado a mutualidades laborales en el pasado.

Como digo, estamos hablando de un ajuste histórico que reconoce un derecho reclamado durante años, avalado finalmente por el Tribunal Supremo e incorporado a la Ley 5/2025 en su Disposición Final 16º.

¿Qué incluye la devolución? Tanto el importe tributado de forma incorrecta como los correspondientes intereses de demora. Son estos intereses los que traen por la calle de la amargura a más de un pensionista. ¿Cómo se calculan los intereses? Hacienda explica que dependen del tipo de ingresos:

Si procede de una declaración de la renta , los intereses empiezan a contarse desde la fecha en que se pagó el impuesto.

, los intereses empiezan a contarse desde la fecha en que se pagó el impuesto. En caso de retenciones u otros pagos a cuenta , se computan desde el 22 de diciembre de 2024 (cuando entró en vigor la disposición legal).

, se computan desde el 22 de diciembre de 2024 (cuando entró en vigor la disposición legal). Para aquellos que solicitaron la devolución y superaron el plazo de 6 meses sin respuesta, los intereses se devengan desde el día siguiente a ese vencimiento.

Dicha medida va a permitir a un gran grupo de jubilados recuperar de golpe las cantidades correspondientes a los ejercicios 2019 a 2022 y otros no prescritos, siempre que acrediten haber cotizado a mutualidades laborales antes de crearse el actual sistema de la Seguridad Social.

Una devolución que supone un pequeño alivio económico para muchos jubilados, que recibirán este dinero como agua de mayo, en plenos mes de septiembre. Y es que durante años, este perjuicio fiscal había penalizado de forma injusta a todos aquellos que aportaron a mutualidades laborales.