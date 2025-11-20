Hacienda da un respiro a los autónomos: los módulos seguirán vigentes hasta 2026

La tributación por parte de los autónomos es un tópico siempre caliente en las reuniones de Hacienda, y en esta ocasión hay buenas noticias para todos los que pertenezcan al gremio: la Agencia Tributaria prorrogará el sistema por módulos.

Hacienda mantendrá los módulos para los autónomos

Hacienda ha confirmado así que el sistema de módulos se mantendrá activo hasta 2026. No solo eso, también han reafirmado que se mantiene la reducción del 5% en el rendimiento neto para aquellos que se valgan del modelo de módulos.

El organismo también ha aclarado en el proceso que los umbrales de facturación se mantienen intactos a consecuencia de estas decisiones. Lógicamente, esto es motivo de celebración para los autónomos, que ya veían cómo podía aterrizar un cambio nada prometedor.

El motivo de que el sistema de módulos sea tan importante para muchos de los autónomos de España es que propone una vía simplificada a la hora de tributar: la carga administrativa es menor y se llega a un cálculo fiscal más objetivo basado en parámetros predefinidos.

Que el sistema tenga continuidad hasta 2026 da tranquilidad a los autónomos por una sencilla razón, y esta es que no es necesario afrontar un cambio repentino. Gracias a ello, cualquier necesaria transición se hace mucho más sencilla de gestionar.

La decisión de Hacienda afecta así a aquellos autónomos ya activos en el sistema de módulos y que además cumplen con los límites previamente establecidos que permiten mantenerse, y también a los que podrían verse obligados a abandonar el modelo de módulos ante una reducción de umbrales.

Dicho esto, se recomienda que todo autónomo revise su situación particular dado que la prolongación de los umbrales es una medida transitoria y no eterna. Además, hay que tener todavía un ojo puesto en los detalles definitivos dado que la prórroga remite a un borrador de Hacienda.

Por ahora 2026 será un año que no guardará sorpresas desagradables para los autónomos. Pero considerando que la realidad económica de estos es un tema siempre cambiante para el Ministerio de Hacienda, se recomienda estar atento ante cualquier novedad.