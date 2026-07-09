Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialFrancia - MarruecosMáximos goleadores MundialClasificación Tour de FranciaEtapa 7 Tour de FranciaPartidos Mundial hoyOlise FranciaMundial 2026 hoyPartidos Gratis MundialHorario Djokovic SinnerAleksander SekulicAdeyemiMercado FichajesPedriBardghjiDjokovic - SinnerHorarios MotoGP GP de AlemaniaLamine YamalRossi MárquezCuándo juega EspañaCuándo juega ArgentinaIreneDani OlmoGesto entrenador EgiptoMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Hacienda lo confirma: así puedes ahorrar hasta 15.000 euros en la declaración por cambiar el aire acondicionado

La Agencia Tributaria cuenta con una deducción en la declaración para aquellos que instalen la aerotermia

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse

Una mujer activa su aire acondicionado para refrescarse / El Periódico de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Durante los meses de verano, el aire acondicionado se ha convertido en un dispositivo clave para combatir el calor. No obstante, estos dispositivos tienen versiones más sostenibles para la vivienda.

Las reformas pueden convertirse en un gasto importante para los propietarios. Por este motivo, cualquier deducción fiscal puede ser gran utilidad para recuperar parte de la inversión realizada en casa.

En este sentido, sustituir los aparatos electrónicos por modelos más recientes tiene un incentivo estatal. La Agencia Tributaria cuenta con una deducción en la declaración para aquellos que instalen la aerotermia.

Este sistema funciona con una bomba de calor, utilizando la energía del aire que hay en el exterior para climatizar la casa. De esta forma, extrae el calor del ambiente y enfría la vivienda.

Equipos de aire acondicionado en una vivienda particular.

Equipos de aire acondicionado en una vivienda particular. / Agencias

Con este método se utiliza muy poca electricidad, reduciendo la factura de suministros. Por lo tanto, se produce un ahorro mensual en los gastos habituales que también hay que tener en cuenta.

La norma vigente permite una deducción del 60% de las cantidades satisfechas por la rehabilitación energética. Sin embargo, la base máxima de deducción es de 5.000 euros anuales por cada ejercicio fiscal.

En caso de que la obra supere el límite establecido, la cuantía restante se podrá aplicar durante la declaración de los cuatro ejercicios siguientes. Ahora bien, tendrá que respetarse el máximo anual citado.

Noticias relacionadas y más

De cualquier forma, la base acumulada de esta deducción fiscal no puede superar los 15.000 euros en total. Para beneficiarse de esta ventaja, la reforma debe reducir al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable del edificio. En su lugar, puede mejorar la calificación energética de la vivienda hasta alcanzar una clase A o B, acreditando el Certificado de Eficiencia Energética.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Irene, camionera: 'Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas
  2. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  3. De rostro habitual de Telecinco a verse arruinada y viviendo de okupa: 'Necesito que me ayuden
  4. Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
  5. Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines
  6. Magui Corceiro, expareja de João Félix, aclara los rumores que lo relacionan con Pedro Porro: 'Teníamos un grupo en común
  7. Xavi Abat, abogado: 'A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas en carretera
  8. Entrará en vigor el 28 de agosto: estos jubilados podrán cobrar hasta un 25% más de pensión

Hacienda lo confirma: así puedes ahorrar hasta 15.000 euros en la declaración por cambiar el aire acondicionado

Hacienda lo confirma: así puedes ahorrar hasta 15.000 euros en la declaración por cambiar el aire acondicionado

Fallece Bonnie Tyler a los 75 años, la voz que maravilló a toda España

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 7 de julio de 2026

Kevin Costner (71 años), rotundo sobre el paso del tiempo: "La vida es una carrera contrarreloj"

Kevin Costner (71 años), rotundo sobre el paso del tiempo: "La vida es una carrera contrarreloj"

Los abogados laboralistas coinciden: llamar a un trabajador de baja no siempre es acoso, pero tiene un límite

Los abogados laboralistas coinciden: llamar a un trabajador de baja no siempre es acoso, pero tiene un límite

Los historiadores coinciden: "No fue una guerra entre España y Bélgica"

Los historiadores coinciden: "No fue una guerra entre España y Bélgica"

Juanma Moreno presenta el nuevo Gobierno de Andalucía

Juanma Moreno presenta el nuevo Gobierno de Andalucía

El 63% de los españoles asegura que el momento más emocionante de su vida ocurrió en un evento deportivo o musical

El 63% de los españoles asegura que el momento más emocionante de su vida ocurrió en un evento deportivo o musical