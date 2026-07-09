ECONOMÍA
Hacienda lo confirma: así puedes ahorrar hasta 15.000 euros en la declaración por cambiar el aire acondicionado
La Agencia Tributaria cuenta con una deducción en la declaración para aquellos que instalen la aerotermia
Durante los meses de verano, el aire acondicionado se ha convertido en un dispositivo clave para combatir el calor. No obstante, estos dispositivos tienen versiones más sostenibles para la vivienda.
Las reformas pueden convertirse en un gasto importante para los propietarios. Por este motivo, cualquier deducción fiscal puede ser gran utilidad para recuperar parte de la inversión realizada en casa.
En este sentido, sustituir los aparatos electrónicos por modelos más recientes tiene un incentivo estatal. La Agencia Tributaria cuenta con una deducción en la declaración para aquellos que instalen la aerotermia.
Este sistema funciona con una bomba de calor, utilizando la energía del aire que hay en el exterior para climatizar la casa. De esta forma, extrae el calor del ambiente y enfría la vivienda.
Con este método se utiliza muy poca electricidad, reduciendo la factura de suministros. Por lo tanto, se produce un ahorro mensual en los gastos habituales que también hay que tener en cuenta.
La norma vigente permite una deducción del 60% de las cantidades satisfechas por la rehabilitación energética. Sin embargo, la base máxima de deducción es de 5.000 euros anuales por cada ejercicio fiscal.
En caso de que la obra supere el límite establecido, la cuantía restante se podrá aplicar durante la declaración de los cuatro ejercicios siguientes. Ahora bien, tendrá que respetarse el máximo anual citado.
De cualquier forma, la base acumulada de esta deducción fiscal no puede superar los 15.000 euros en total. Para beneficiarse de esta ventaja, la reforma debe reducir al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable del edificio. En su lugar, puede mejorar la calificación energética de la vivienda hasta alcanzar una clase A o B, acreditando el Certificado de Eficiencia Energética.
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