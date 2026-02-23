Hacienda lo confirma: estas personas con seguro de hogar podrán deducir más de 1.300 euros en la Renta

Un año más se acerca el momento en que los españoles deben enfrentarse a Hacienda a través de la campaña del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo de este año 2025/26 comenzará el próximo miércoles 8 de abril y finalizará el martes 30 de junio.

Estarán obligados a presentar la declaración quienes hayan percibido ingresos iguales o superiores a 22.000 euros al año de un solo pagador, o 15.876 euros si han tenido varios. El resultado final, a pagar o a devolver, dependerá de las deducciones personales y familiares que cada contribuyente pueda aplicar según su situación.

Como es habitual, muchas personas buscan deducirse determinados gastos para beneficiarse de algún ahorro fiscal. En este caso, hablamos de una deducción impulsada por la Agencia Tributaria con la que es posible ahorrar hasta 1.356 euros.

Eso sí, para desgravarse hasta el 15% de la contribución, es necesario cumplir una serie de requisitos específicos.

Esta ventaja fiscal está dirigida a quienes adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y mantienen activa la hipoteca con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo. Solo los seguros de hogar vinculados al crédito hipotecario pueden acogerse a esta deducción, ya que forman parte de los gastos directamente relacionados con la inversión en vivienda habitual.

La base máxima sobre la que se aplica la deducción es de 9.040 euros anuales, y aplicando el 15% se alcanza el máximo de 1.356 euros. Solo es deducible la parte del seguro que protege la vivienda frente a siniestros graves; las coberturas adicionales, como asistencia, daños menores o servicios complementarios, quedan fuera de la deducción.

Además del seguro de hogar, existen otras deducciones que los contribuyentes pueden aplicar en la declaración de la Renta. Entre las más relevantes se encuentran las vinculadas a la inversión en vivienda habitual en regímenes transitorios, las deducciones por obras de mejora para personas con discapacidad o las ayudas destinadas a familias que conviven con ascendientes mayores de 75 años.